Xiaomi का Mi Band 4 आज दोपहर 12 बजे सेल पर आया था। हालांकि अगर आप इसे आज होने वाली सेल में नहीं खरीद पाएं तो आपको इसे अब 28 सितंबर को खरीदना का मौका मिलेगा। 28 सितंबर को यह बैंड दोपहर 1 बजे सेल पर आएगा। आप इस बैंड को Amazon India और www.mi.com/in के जरिए खरीद सकते हैं।

Mi fans, thank you for the amazing response to the all-new #MiSmartBand4! We’re stoked to share that the next sale is right around the corner.

Get notified for the next sale on 28th Sep at 1 PM: https://t.co/dk2fqSl1uu pic.twitter.com/LsDoe9MyiQ

— Mi India for #MiFans (@XiaomiIndia) September 19, 2019