Xiaomi India ने मार्केट में अपने लेटेस्ट प्रॉडक्ट के तौर पर Mi Beard Trimmer को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसकी घोषणा Mi.com पर 3 मिनट और 47 सेकंड लंबे वीडियो में की। कंपनी का यह प्रॉडक्ट लॉन्च ऐसे समय पर सामने आया है जब शाओमी ने कुछ दिनों पहले Twitter account पर Trimmer का एक टीजर जारी किया था। Mi Beard Trimmer उन पांच अनाउंसमेंट में से एक है जिसके बारे में कंपनी ने हाल मे घोषणा की है।

What’s next from the house of Xiaomi India? Let’s join @manukumarjain as he unveils the Mi Beard Trimmer. Let’s get you grooming with this feature-loaded next-gen trimmer. pic.twitter.com/lZeZ8ZbGHV

— Mi India (@XiaomiIndia) June 25, 2019