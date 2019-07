Mi Flex Phone Grip and Stand launched in india: Xiaomi ने अपने एसेसरीज पोर्टफोलियों को बढ़ाते हुए Mi Flex Phone Grip and Stand को लॉन्च किया है। Mi Flex phone grip और stand को तीन लेवल तक एडजस्ट किया जा सकता है। मार्केट में आपको दूसरी कई कंपनियों के फोन ग्रिप और स्टैंड मिल जाएंगे। यहां हम आपको Mi Flex फोन ग्रिप और स्टैंड की कीमत और उसके प्राइस के बारे में जानकारी दे रहे हैं।

Mi Flex phone grip price, features and availability

Mi Flex phone grip और stand को भारत में 149 रुपये में पेश किया गया है। आप इसे तीन कलर ऑप्शन में खरीद सकते हैं। इसको Black, Blue और Red कलर में खरीदा जा सकता है। आप इस प्रॉडक्ट को Mi.com के जरिए खरीद सकते हैं, जो पहले ही बिक्री के लिए उपलब्ध हो गया है। Mi Flex को आप फोन ग्रिप की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।

इसके अलावा आप इसे हैंड्स फ्री व्यूइंग की तरह भी इस्तेमाल कर पाएंगे। हालांकि जब हम इस प्रॉडक्ट को खरीदने के लिए कंपनी की वेबसाइट पर गए तो यह प्रॉडक्ट आउट ऑफ स्टॉक दिखाई दे रहा था। कंपनी ने इसे मैटे फिनिश के साथ पेश किया है और देखने में यह काफी स्टाइलिश लगता है। इसको एलिप्स शेप्ड डिजाइन के साथ पेश किया गया है।

आपको इसे मल्टीपल रीडिंग और व्यूइंग एंगल में सेट कर सकते हैं। मल्टी फंक्शन डिजाइन के चलते आप इसे पढ़ने, वीडियो और सेल्फी लेने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। Mi Flex phone grip और stand ड्यूरेबल PC + TPU मैटेरियल से बना हुआ है। इस डिवाइस का डायमेंशन 84x25x4mm है। आप इन प्रॉडक्ट्स को अपने डिवाइस में लगाकर उसका इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो।