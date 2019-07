Mi LED TV 4A Pro, Mi LED TV 4C Pro price cut in india: Xiaomi ने भारत में एक बार फिर अग्रेसिव अप्रोच अपनाते हुए अपने पॉप्युलर Mi TV मॉडल्स की कीमत में कटौती कर दी है। आप इन स्मार्ट टीवी को Flipkart, Amazon और Mi.com/in के जरिए खरीद सकते हैं। कंपनी ने 32-inch/43-inch Mi LED TV 4A Pro (Mi LED TV 4A Pro price in india) और 32-inch Mi LED TV 4C Pro (Mi LED TV 4C Pro price in india) की कीमत में कटौती की है।

Mi TV LED TV 4A Pro 43 की ऑरिजनल कीमत 22,999 रुपये है। हालांकि अब प्राइस कट के बाद 43इंच वाले टीवी को 21,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। वहीं अब इसके 32-inch टीवी को भी 12,499 रुपये में खरीदा जा सकता है। इससे पहले यह टीवी 12,999 रुपये की कीमत में बिक्री के लिए उपलब्ध था।

32-inch टीवी में HD डिस्प्ले है, जिसका रिजॉल्यूशन 1366 x 768 पिक्सल्स का है। TV में 1जीबी रैम और 8जीबी स्टोरेज दी गई है। इसमें 64-bit quad-core Amlogic प्रोसेसर है। इस टीवी का वजन 3.9kg है। Mi TV 4A Pro 32 में दो USB 2.0 ports, तीन HDMI port है। टीवी Patchwall UI के साथ आता है। इसमें आपको कई प्री-इंस्टॉल ऐप्स मिल रहे हैं।

वहीं Mi LED TV 4A Pro 43इंच का रिजॉल्यूशन 1920×1080 पिक्सल्स का है। टीवी में 20W स्टीरियो स्पीकर, क्वॉड कोर प्रोसेसर के साथ Patchwall OS भी है। Mi LED TV 4A Pro 43 इंच में 3 USB ports, 3 HDMI ports और Wi-Fi support का फीचर है।

Xiaomi ke Mi LED TV 4X Pro 55इंच में भी आता है। Mi LED TV 4X Pro 10बिट 55इंच डिस्प्ले के साथ आते हैं। इसमें काफी स्लिम बेजल्स हैं। टीवी में आपको quad-core Amlogic 64- बिट प्रोसेसर के साथ 2GB रैम और Mali-T450 ग्राफिक्स मिलते हैं। न्यू 4K TV में 8जीबी की स्टोरेज भी है। सॉफ्टवेयर के लिए फोन में शाओमी पैचवेल यूआई हैं जो एंड्रॉइड पर बेस्ड हैं।