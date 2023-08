लीका क्वाड-कैमरा सेटअप और कर्व्ड कॉर्नर, Xiaomi का ये फोल्डेबल फोन दीवाना बना देगा आपको, कंफर्म हो गई है लॉन्चिंग डेट

Xiaomi ने Mi Mix Fold 3 फोल्डेबल स्मार्टफोन को लॉन्च करने की तारीख कंफर्म कर दी है. शाओमी हैंडसेट के फैन्स इस फोन का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और कंपनी ने ट्वीट कर अपने हैंडसेट की तारीख घोषित की है. अफवाह है कि शाओमी फोल्डेबल फोन के साथ Xiaomi Pad 6 Max टैबलेट और Redmi K60 Ultra स्मार्टफोन लॉन्च करेगा.

Xiaomi के CEO ली जून ने Twitter पर फोल्डेबल फोन की तारीख और डिजाइन को लेकर टीज किया है. डिवाइस में लीका ब्रांडेड क्वाड कैमरा सेटअप हो सकता है और इसके डिस्प्ले में कर्व्ड कॉर्नर होगा. शाओमी का ये फोन Samsung Galaxy Z Fold 5 और Pixel Fold को टक्कर देगा.