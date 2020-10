New Mi Notebook 14 india launch: Xiaomi भारतीय बाजार में नया Mi Notebook 14 लैपटॉप लाने की तैयारी में है. शाओमी के ग्लोबल वाइस प्रेजिडेंट मनु कुमार जैन ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है. कंपनी का दावा है कि कम दाम के इस लैपटॉप में बेस्ट फीचर्स मिलेंगे. नया Mi NoteBook 14 लैपटॉप इनबिल्ट कैमरा के साथ आएगा, जबकि अभी इंडियन मार्केट में मौजूद एमआई के दोनों लैपटॉप में इनबिल्ट वेबकैम नहीं है. Also Read - Xiaomi Diwali With Mi Sale: ₹10 हजार तक सस्ते मिल रहे Xiaomi के स्मार्टफोन, आज है आखिरी मौका

नया Mi NoteBook 14 लैपटॉप Intel 10th जेनरेशन Core i3 प्रोसेसर के साथ आएगा. वहीं, फिलहाल मार्केट में उपलब्ध कंपनी के Mi Notebook 14 और Mi Notebook 14 Horizon Edition लैपटॉप में Intel 10th जेनरेशन Core i5 और Core i7 प्रोसेसर मिलते हैं. ऐसे में पूरी उम्मीद है कि नया लैपटॉप मौजूदा मॉडल्स से कम कीमत में आएगा.

SURPRISE 😍#MiNoteBook14 powered by 10th Gen @intel Core i3 Coming Soon. 🔜

So soon, that you should wait for this one before making your next NoteBook purchase.

Exciting festive offers lined up too. 🥳

I ❤️ Mi pic.twitter.com/gyhYdUJKIA

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) October 29, 2020