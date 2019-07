Xiaomi Mi Superbass Wireless Headphones : शाओमी जल्द भारत में अपना ब्लूटूथ हेडफोन टीज किया है। कंपनी इस हेडफोन को Redmi K20 सीरीज के स्मार्टफोन से पहले लॉन्च करेगी। कंपनी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर Mi Superbass Wireless Headphones को टीज करते हुए बताया कि इन्हें 15 जुलाई को भारत में लॉन्च किया जाएगा। शाओमी ने ट्विटर पर इस हेडफोन का पोस्टर शेयर किया है।

Xiaomi के इस पोस्टर में इस हेडफोन का डिजाइन और कुछ स्पेसिफिकेशंस सामने आई हैं। शाओमी 15 जुलाई को भारत में अपने कारोबार शुरू किए जाने के पांच साल पूरे कर लेगी। ऐसे में कंपनी ने पांच हफ्तों में पांच प्रोडॉक्ट लॉन्च करने की घोषणा की थी। इस क्रम में कंपनी ने सबसे पहले Mi Trimmer इसके बाद Mi Truck Builder लॉन्च कर चुकी है।

Prepare to #BreakTheWire. Because the #MiSuperbassWirelessHeadphones are almost here. Launches on 15th July, midnight, on https://t.co/D3b3QtmvaT & @amazonIN.

Learn more: https://t.co/zc9hEuDWW9 pic.twitter.com/ZbY4vZKlv7

