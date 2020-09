Mi TV 4A Horizon Edition launch: Xiaomi ने सोमवार को इंडियन मार्केट में Mi TV 4A Horizon Edition सीरीज लॉन्च कर दी. इस नए Mi TV को 32 इंच और 43 इंच वेरियंट में बाजार में उतारा गया है. Mi TV 4A Horizon Edition में पतले बेजल और छोटा फ्रंट फ्रेम है. इन्‍हें शाओमी के विविड पिक्चर इंजन के साथ पेश किया गया है, जो टीवी व्यूइंग एक्सपीरियंस बेहतरीन बनाता है. Also Read - Nokia TV vs OnePlus TV Q1 vs Mi TV 4X 2020: कीमत, स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स में ये हैं अंतर

Mi TV 4A Horizon Edition price in India (कीमत)

Mi TV 4A Horizon Edition के 32 इंच मॉडल की कीमत 13,499 रुपये, जबकि 43 इंच मॉडल का दाम 22,999 रुपये है. 32 इंच वाले मॉडल की बिक्री 11 सितंबर को दोपहर 12 बजे Flipkart, Mi.com और Mi Home स्‍टोर्स से होगी. वहीं, 43 इंच वाले मॉडल की सेल 15 सितंबर को शाम 6 बजे से Amazon, Mi.com और Mi Home स्‍टोर्स से होगी. कुछ समय बाद शाओमी के ये दोनों नए टीवी रिटेल स्‍टोर्स से भी खरीदे जा सकेंगे. Also Read - Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition की सेल आज, जानें कीमत और सेल ऑफर्स

Mi TV 4A Horizon Edition 32-inch specifications (32 इंच मॉडल के स्‍पेसिफिकेशन्‍स)

Mi TV 4A Horizon Edition के 32 इंच मॉडल में HD रेडी डिस्‍प्‍ले दिया गया है. इसमें DTS-HD सराउंड साउंड के साथ 20W स्‍टीरियो स्‍पीकर्स दिए गए हैं. यह पैचवॉल के साथ ऐंड्रॉयड टीवी 9.0 पर चलता है. शाओमी के इस नए टीवी में ऑक्‍टा-कोर प्रोसेसर, 1 जीबी रैम और 8 जीबी स्‍टोरेज है. कनेक्टिविटी के लिए इस मॉडल में Wi-Fi 802.11 b/g/n, ब्‍लूटूथ v4.2, तीन HDMI पोर्ट्स, दो USB पोर्ट्स, एक ईथरनेट पोर्ट और एक 3.5mm हेड फोन जैक फीचर दिए गए हैं. Also Read - Xiaomi ने दिवाली फेस्टिवल सेल में बेचें 5 लाख से ज्यादा Mi TV

Mi TV 4A Horizon Edition 43-inch specifications (43 इंच मॉडल के स्‍पेसिफिकेशन्‍स)

Mi TV 4A Horizon Edition के 43 इंच मॉडल में फुल एचडी डिस्‍प्‍ले दिया गया है. बड़े और अधिक रिजॉल्यूशन वाले डिस्प्ले को छोड़कर टीवी का 43-इंच वेरियंट, 32-इंच वेरियंट की तरह ही है. इसका मतबल इसमें में भी ऑक्‍टा-कोर प्रोसेसर, 1 जीबी रैम और 8 जीबी स्‍टोरेज है. यह भी पैचवॉल के साथ ऐंड्रॉयड टीवी 9.0 पर चलता है. इसमें भी 20W स्‍टीरियो स्‍पीकर्स, Wi-Fi, ब्‍लूटूथ, HDMI, USB और ईथरनेट पोर्ट और 3.5mm हेड फोन जैक जैसे फीचर हैं.