Xiaomi आज भारतीय बाजार में Mi 11 Lite स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाली है और इसके साथ ही बाजार में Mi Watch Revolve Active भी दस्तक देगी. कंपनी इस नई स्मार्टवॉच को अर्फोडेबल प्राइस में लॉन्च करेगी. लेकिन इससे पहले यूजर्स के खुशखबरी है कि कंपनी ने अपनी मौजूदा स्मार्टवॉच Mi Watch Revolve की कीमत में 3,000 रुपये की कटौती कर दी है. यानि अब यूजर्स इसे बेहद ही कम कीमत में खरीद सकेंगे. इसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि अपकमिंग स्मार्टवॉच को बेहद ही कीमत के साथ बाजार में उतारा जाएगा.

Mi Watch Revolve की नई कीमत

Mi Watch Revolve को भारतीय बाजार में 10,999 रुपये की कीमत के साथ लॉन्च किया गया था. लेकिन अब कंपनी ने इसकी कीमत में 3,000 रुपये की कटौती की है और इस कटौती के बाद यह स्मार्टवॉच केवल 7,999 रुपये में उपलब्ध हो रही है. यूजर्स इसे Mi.com और Amazon से खरीद सकते हैं जहां यह नई कीमत के साथ लिस्टेड है. Mi Watch Revolve को क्रोम सिल्वर और मिडनाइट ब्लैक कलर वेरिएंट में उपलब्ध है.

Mi Watch Revolve के फीचर्स

Mi Watch Revolve में 1.39 इंच की सर्कुलर डिस्प्ले दी गई है जो कि 454 × 454 पिक्सल के स्क्रीन रेजोल्यूशन के साथ आती है. साथ ही इसमें Smart always-on डिस्प्ले और प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 दिया गया है. यह स्मार्टवॉच ब्लूटूथ 5.0 और जीपीएस सपोर्ट के साथ आती है. इसमें यूजर्स को 110 वॉच फेसेस और 420mAh की बैटरी दी गई है. कंपनी का दावा है कि इसमें उपयोग की गई बैटरी सिंगल चार्ज में 14 दिनों की बैटरी क्षमता दे सकती है.

अन्य फीचर्स की बात करें Mi Watch Revolve में एनएफसी सपोर्ट, हार्ट रेट सेंसर, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, VO2 max और स्लीप मॉनिटरिंग आदि मौजूद हैं. यह स्मार्टवॉच 5 ATM रेटेड है जो कि इसे पानी अवरोधक बनाती है. इसका वजन 40 ग्राम है और इसमें आपको हार्ट रेट सेंसर, acceleration sensor, gyroscope, geomagnetic sensor, barometric sensor और ambient light sensor मिलेंगे.