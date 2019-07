Xiaomi के सब-ब्रांड के तौर पर काम कर रही कंपनी Redmi के फ्लैगशिप स्मार्टफोन Redmi K20 और Redmi K20 Pro आज पहली बार भारत में ऑनलाइन सेल पर आए। कंपनी ने बीते हफ्ते Redmi K20 सीरीज के स्मार्टफोन भारत में लॉन्च किए हैं जिनकी कीमत 21,999 रुपये से शुरू होती है। शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी के इस फ्लैगशिप समार्टफोन की मार्केट में सीधी टक्कर OnePlus 7, Honor 20 और Asus 6Z जैसे स्मार्टफोन से है। यही वजह है कि कंपनी इसकी ब्रांडिंग ”फ्लैगशिप किलर 2.0” के रूप में कर रही है। भारत में लॉन्च के साथ कीमत को लेकर बॉयर्स की नाराजगी झेल रहे रेडमी के लिए राहत भरी खबर है। रेडमी K20 Pro स्मार्टफोन ने परफॉर्मेंस के मामले के कई फ्लैगशिप स्मार्टफोन को पीछे छोड़ दिया है।

इस सीरीद के दोनों स्मार्टफोन्स में से Redmi K20 Pro मोस्ट प्रीमियम डिवाइस है। इस स्मार्टफोन में Qualcomm का हाईएंड चिपसेट Snapdragon 855 दिया गया है जो कि दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। Xiaomi इस स्मार्टफोन के पहले से ही काफी पावरफुल बता रही है जिसकी पुष्टी अब बैंचमार्क ने भी कर दी है। खबर के मुताबिक रेडमी K20 Pro स्मार्टफोन ने AnTuTu की लिस्टिंग में OnePlus 7 Pro को पीछे छोड़ दिया है।

Omg this is insane.😍😍 Worlds fastest Phone. #RedmiK20Pro is at no.1 thank you @manukumarjain @RedmiIndia for this beast.😍 Really loved it. #knockout 🥊 @stufflistings hows that bro 😉 pic.twitter.com/1Sqwd5L2xt

— Shakib Alam (@shakibalam555) July 20, 2019