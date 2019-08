लॉन्च के बाद से ही Xiaomi का एंट्री-लेवल स्मार्टफोन फ्लैश सेल के जरिए उपलब्ध कराया जा रहा था। हाल ही खबर आई थी कि Xiaomi अपने इस पॉप्युलर स्मार्टफोन को ऑफलाइन स्टोर्स पर भी बिक्री के लिए उपलब्ध कराएगा। अब लेटेस्ट खबर है कि कंपनी इस स्मार्टफोन को ओपन सेल के जरिए उपलब्ध कराएगी। हालांकि इस स्मार्टफोन को कंपनी ने लिमिटेड समय से लिए पेश किया है। Xiaomi India ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए इस खबर की जानकारी दी है।

ट्वीट के मुताबिक, कंपनी इस स्मार्टफोन को 12 अगस्त यानी आज से लेकर 18 अगस्त तक ओपन सेल के लिए उपलब्ध करा रही है। इस दौरान आप इस स्मार्टफोन को Flipkart और Mi.com के जरिए कभी भी खरीद सकते हैं।

Now our smart desh will get its smartphone anytime it needs. Get the #Redmi7A anytime you want from 12th – 18th August.

Available on https://t.co/D3b3QtmvaT & @Flipkart.#SmartDeshKaSmartphone pic.twitter.com/hyhwMepkBW

