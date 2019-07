Xiaomi Redmi 7A Launch today: Xiaomi आज भारत में अपने पॉप्युलर स्मार्टफोन Redmi 7 को लॉन्च करेगा। शाओमी ने इस फोन को दो महीने पहले चीन में लॉन्च किया था और अब इसे भारत में पेश किया जाएगा। कंपनी इस इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग (How to watch live event of Xiaomi Redmi 7A) भी करेगी आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस इवेंट को लाइव देख सकते हैं।

Redmi 7A को पहले ही चीन में लॉन्च किया जा चुका है। इसे चीन में RMB 549 (लगभग Rs 5,500) की कीमत में पेश किया गया है। यह कीमत इसके 2GB+16GB वेरिएंट की है। वहीं इसके 2GB+32GB वेरिएंट को RMB 599 (लगभग 6,000 रुपये) में खरीदा जा सकता है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि Redmi 7A को भी 6 हजार रुपये की कीमत में ही पेश किया जा सकता है। भारत में Redmi 6A की कीमत 5,999 रुपये है।

Xiaomi Redmi 7A Specifications and Features

जैसा की हमने आपको ऊपर बताया है कि यह स्मार्टफोन चीन में पहले ही लॉन्च किया जा चुका है। ऐसे में हम इसकी स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स के बारे में पहले से जानते हैं। आपको बता दें कि Xiaomi Redmi 7A स्मार्टफोन MIUI 10 पर ऑपरेट होता है जो एंड्रॉइड 9 पाई पर बेस्ड है। इस मोबाइल फोन में कंपनी ने 5.45-इंच की IPS LCD डिस्प्ले दी है। स्मार्टफोन की डिस्प्ले का एस्पेक्ट रेश्यो 18:9 है। स्मार्टफोन की स्क्रीन का रिजॉल्यूशन 720 x 1440 pixels का है। कंपनी ने फोन में Qualcomm का Snapdragon 439 octa-core चिपसेट दिया है जिसकी क्लॉक स्पीड 1.95GHz है। फोन में दो रैम और स्टोरेज में लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही स्मार्टफोन की स्टोरेज को माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए बढ़ाया जा सकता है।

कंपनी ने इस फोन में 4,000mAh की बैटरी दी है जो 10W स्टैंडर्ड फास्ट को सपोर्ट करती है। फोन के बैक में 13 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर दिया गया है। इसके अलावा LED फ्लैश का भी ऑप्शन है। फोन का कैमरा AI फीचर्स, AI beauty और AI background ब्लर के साथ आता है। फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 5मेगापिक्सल का सेंसर है। स्मार्टफोन में रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ AI-based फेस अनलॉक का फीचर है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में dual-SIM support, 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS, a microUSB port और 3.5mm headphone jack जैसे ऑप्शन हैं।