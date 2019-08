Xiaomi Redmi 7A Available on offline Store: Xiaomi का पॉप्युलर स्मार्टफोन Redmi 7A आखिरकार भारत में ऑफलाइन स्टोर्स में भी बिक्री (Redmi 7A Price in india) के लिए उपलब्ध हो गया है। ऑनलाइन स्पेस में यह स्मार्टफोन काफी पॉप्युलर रहा है और इसी चीज का फायदा उठाने के लिए शाओमी ने इसे ऑफलाइन मार्केट (Redmi 7A Price Specifications) में भी पेश कर दिया है। 91 Mobile की रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ है। यह स्मार्टफोन (How to purchase Redmi 7A) पिछले साल लॉन्च हुए Redmi 6A का अपग्रेडिड वर्जन है। इस फोन को भारत में जुलाई में लॉन्च किया गया था। Redmi 7A एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन है और इसमें कंपनी ने 4,000mAh की बैटरी दी है।

Redmi 7A price in India for offline stores

Redmi 7A का बेस वेरिएंट 2जीबी रैम और 16जीबी स्टोरेज के साथ आता है और इसे ऑफलाइन मार्केट में 6,199 रुपये में पेश किया गया है। इसकी ऑनलाइन मार्केट में कीमत 5,999 रुपये है। वहीं इसका एक और वेरिएंट आता है जिसमें 2जीबी रैम के साथ 32जीबी स्टोरेज है। इसे ऑफलाइन मार्केट में 6,399 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है। वहीं इसकी ऑनलाइन मार्केट में कीमत 6,199 रुपये है।

Redmi 7A Specifications

Redmi 7A को तीन कलर ऑप्शन Matte Blue, Matte Gold और Matte Black कलर में पेश किया गया है। कंपनी ने फोन में 5.45-inch screen HD+ डिस्प्ले दिया है। इसके अलावा फोन में octa-core Qualcomm Snapdragon 439 SoC है जिसकी क्लॉक्ड स्पीड 2GHz है। फोन की स्टोरेज को डेडिकेटिड माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए बढ़ाया जा सकता है।

Redmi 7A में कंपनी ने 12मेगापिक्सल का प्राइमरी शूटर कैमरा दिया है जो Sony IMX486 सेंसर के साथ आता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए कंपनी ने पांच मेगापिक्सल का कैमपा दिया है। कंपनी ने फोन में 4,000mAh की बैटरी दी है। Redmi 7A को splash प्रूफ डिजाइन के साथ पेश किया गया है। साथ ही इसमें वायरलैस FM रेडियो सपोर्ट भी है। सिक्योरिटी के लिए फोन में AI फेस अनलॉक फीचर है।