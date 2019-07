mi Turns 5 Last days sale 25 July 2019: Xiaomi Redmi 7A कंपनी के पॉप्युलर स्मार्टफोन (Xiaomi Redmi 7A Price in india) में से एक है, जो आज दोपहर 12 बजे सेल के लिए उपलब्ध होगा। आप इस स्मार्टफोन को Flipkart (How to buy online Xiaomi Redmi 7A) और mi.com से दोपहर 12 बजे खरीद सकते हैं। शाओमी को भारत में पांच साल पूरे हो गए हैं और इसी अवसर को सेलिब्रेट करने के लिए कंपनी स्मार्टफोन (Xiaomi Redmi 7A Specifications) को पिछले तीन दिनों से हर रोज दोपहर 12 बजे सेल के लिए ऑफर कर रही है, जिसका आज आखिरी दिन है। इस स्मार्टफोन की यूएसपी यह है कि इस फोन के साथ कंपनी 2 साल की वारंटी ऑफर कर रही है।

Redmi 7A price in India and sale offers

Redmi 7A के 2GB RAM + 16GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 5,999 रुपये है। वहीं इसके 2GB RAM + 32GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 6,199 रुपये है। स्मार्टफोन Matte Black, Matte Blue और Matte Gold कलर में आ रहा है। Xiaomi इंट्रोडक्टरी ऑफर के तहत Redmi 7A के दोनों वेरिएंट में 200 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। यह डिस्काउंट पूरे जुलाई तक मान्य रहेगा। ऐसे में आप स्मार्टफोन को आप 5,799 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीद सकते हैं। फ्लिपकार्ट पर EMI options, exchange discount, और एक्सट्रा 5 percent ऑफ Axis Bank Buzz credit card यूजर्स के लिए मिल रहा है। Mi.com पर भी एक्सचेंज डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा जियो यूजर्स को 125GB एडिशनल 4G डाटा और 2,200 रुपये का कैशबैक मिल रहा है। Mi Protect प्लान 399 रुपये से शुरू है।

Redmi 7A specifications, features

Redmi 7A को तीन कलर ऑप्शन Matte Blue, Matte Gold और Matte Black कलर में पेश किया गया है। कंपनी ने फोन में 5.45-inch screen HD+ डिस्प्ले दिया है। इसके अलावा फोन में octa-core Qualcomm Snapdragon 439 SoC है जिसकी क्लॉक्ड स्पीड 2GHz है। फोन की स्टोरेज को डेडिकेटिड माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए बढ़ाया जा सकता है।

Redmi 7A में कंपनी ने 12मेगापिक्सल का प्राइमरी शूटर कैमरा दिया है जो Sony IMX486 सेंसर के साथ आता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए कंपनी ने पांच मेगापिक्सल का कैमपा दिया है। कंपनी ने फोन में 4,000mAh की बैटरी दी है। Redmi 7A को splash प्रूफ डिजाइन के साथ पेश किया गया है। साथ ही इसमें वायरलैस FM रेडियो सपोर्ट भी है। सिक्योरिटी के लिए फोन में AI फेस अनलॉक फीचर है।