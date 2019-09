Xiaomi ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि भारत में Redmi 8A स्मार्टफोन को 25 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। Redmi A सीरीज कंपनी की एंट्री लेवल सीरीज है और यह काफी पॉप्युलर है। Xiaomi इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर Manu Kumar Jain ने ट्विटर हैंडल के जरिए इस बात की पुष्टि कर दी है। Redmi इंडिया के लेटेस्ट ट्विट ने इस बात का भी हिंट दिया है कि इसमें 5,000mAh की बैटरी आ सकती है।

Time for another dumdaar addition to India’s most-loved Redmi A series. We’ll unveil the #DumdaarRedmi8A for you on 25th September 2019.

A lot of dumdaar features to look forward to.

Here’s one – 5️⃣🔋🔋🔋

Guess it & RT to win this dumdaar phone. pic.twitter.com/mvBeSCMXUt

— Redmi India for #MiFans (@RedmiIndia) September 19, 2019