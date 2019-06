Redmi K20 Antutu Score: Xiaomi ने भारत में अपनी अपकमिंग Redmi K20 सीरीज को लेकर एक नया टीजर रिलीज किया है। इस बार कंपनी ने इस सीरीज के बेस मॉडल Redmi K20 में शामिल Snapdragon 730 SoC की परफॉर्मेंस की तुलना एक साल पुराने Snapdragon 710 SoC से की है। Xiaomi के सब-ब्रांड Redmi ने इस बात की घोषणा पहले ही कर ली है कि Redmi K20 और Redmi K20 Pro को भारत में जल्द ही पेश किया जाने वाला है। फिलहाल इसकी लॉन्च डेट के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि स्मार्टफोन जुलाई में लॉन्च किया जाएगा।

Redmi K20 को कंपनी पिछले महीने चीन में लॉन्च कर चुकी है। डिवाइस में Qualcomm का लेटेस्ट ऑक्टा-कोर Snapdragon 730 SoC दिया गया है, जो कि शाओमी के लेटेस्ट टीजर के मुताबिक, Snapdragon 710 SoC से 40 प्रतिशत फास्ट है। टीजर में दी गई तस्वीर में कंपनी ने Snapdragon 730 SoC का AnTuTu परफॉर्मेंस स्कोर दिखाया है और इस स्कोर की तुलना Snapdragon 675 SoC और Snapdragon 710 SoC के साथ की है। इस तस्वीर को देखने पर पता चलता है कि Snapdragon 730 को 218,625 AnTuTu स्कोर मिला है, जबकि Snapdragon 675 को 180,808 और Snapdragon 710 को 155,215 स्कोर मिला है।

Mi fans, you will soon see a device with @Qualcomm Snapdragon 730, one of the first in India. It's >40% faster than SD 710 which is an year old. Yes, you read that right!

Can you guess the name of the phone coming with 730? pic.twitter.com/ZJiUA5IoEE

— Redmi India (@RedmiIndia) June 27, 2019