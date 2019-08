Xiaomi Redmi K20 Pro and Redmi K20 sale today: Xiaomi के दो पॉप्युलर स्मार्टफोन Redmi K20 Pro और Redmi K20 आज दोपहर 12 बजे बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे. आप इन्हें Flipkart और कंपनी के ऑनलाइन स्टोर mi.com के जरिए खरीद सकते हैं. भारत में कंपनी ने रेडमी k20 Pro स्मार्टफोन को 27,999 रुपये (Redmi K20 Pro Price in India) की शुरुआती कीमत और Redmi K20 को 21,999 रुपये की शुरुआती कीमत (Redmi K20 Price in India) में लॉन्च किया है.

Redmi K20 Pro & Redmi K20 Price in india and sale offers

शाओमी (Xiaomi) ने रेडमी K20 Pro और K20 को दो वेरिएंट में लॉन्च किया है. रेडमी K20 Pro का बेस वेरिएंट 6GB रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ आता है जिसकी कीमत 27,999 रुपये और 8GB रैम और 258GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 30,999 रुपये है. वहीं इसका टोन-डाउन मॉडल Redmi K20 का 64 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट 21,999 रुपये और 128 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट 23,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा. ये स्मार्टफोन तीन कलर ऑप्शन – कार्बन ब्लैक, फ्लैम रेड और ग्लेशियर ब्लू में बिक्री के लिए आएगा. आज होने वाली सेल के दौरान मिलने वाले ऑफर्स (Redmi K20 Pro Online Offer) की बात करें तो ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर यूजर्स को 1000 रुपये तक का डिस्काउंट भी मिलेगा. ग्राहक Flipkart Axis Bank Card के जरिए 5% और Axis Bank Buzz Credit Card पर 10% डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं.

Redmi K20 Pro & Redmi K20 Specifications and Features

रेडमी K20 Pro स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस (Redmi K20 Pro Specifications) की बात करें तो इसमें 6.39 इंच की full HD+ रेज्यूलेशन वाली AMOLED डिस्प्ले दी गई है. इस स्मार्टफोन में नॉच डिस्प्ले नहीं दी गई है इसमें फ्रंट कैमरे के लिए पॉप-अप मैकेनिज्म दिया गया है. इस स्मार्टफोन का आस्पेक्ट रेश्यो 19.5:9 और स्क्रीन टू बॉडी रेश्यो 91 परसेंट है. कंपनी का दावा है कि रेडमी K20 Pro की डिस्प्ले HDR content को सपोर्ट करती है. इसके साथ ही कंपनी ने इस स्मार्टफोन में सातवीं जेनेरेशन का इनडिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है.

रेडमी K20 Pro स्मार्टफोन को Snapdragon 855 चिपसेट के साथ लॉन्च किया गया है. इसके साथ ही कंपनी रेडमी K20 स्मार्टफोन को Qualcomm के Snapdragon 730 Soc के साथ लॉन्च किया है. इन दोनों स्मार्टफोन की बाकी स्पेसिफिकेशंस एक जैसी है. इसके साथ ही कंपनी ने दोनों स्मार्टफोन में 8 लेयर ग्रेफाइड कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ साथ गेमर्स का ख्याल रखते हुए इसमें Game Turbo 2.0 भी दिया है. जो कि गेमिंग के एक्सपीरिएंस को बेहतर करता है. दोनों फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है. दोनों फोन में 48MP + 8MP + 13MP का रियर कैमरा सेटअप है। वहीं साथ ही सेल्फी के लिए 20मेगापिक्सल का कैमरा है.