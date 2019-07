Redmi K20 Series India Launch : चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी Xiaomi के सब-ब्रांड Redmi का फ्लैगशिप स्मार्टफोन Redmi K20 Pro और Redmi K20 जल्द ही भारत में लॉन्च होने हैं। शाओमी अपने अपकमिंग स्मार्टफोन को लगातार टीज तो कर रही है लेकिन अब कंपनी ने इसके लॉन्च डेट को लेकर हिंट दिया है।

Xiaomi India के एमडी और ग्लोबल VP अपने ट्विटर हैंडल पर Redmi K20 सीरीज के स्मार्टफोन्स की लॉन्च डेट का हिंट दिया है। इस ट्वीट में उन्होंने कंपनी को भारत में अपने पांच साल पूरे करने के सेलेब्रेशन पर आयोजित होने वाले इवेंट की जानकारी शेयर की है। कंपनी अपनी पांचवीं एनिवर्सरी के मौके पर भारत में इन स्मार्टफोन को लॉन्च (Redmi K20 Series India Launch) कर सकती है।

Mi fans! #MiPop is back 🎉🎉

As #MiTurns5, I would like to thank all of you for your love & support over last 5 years. #NoMiWithoutYou 😍

It's time to party! 🎊 Let’s have a fan-tastic celebration @ #MiPop @ 17th July in New Delhi.

Register: https://t.co/j4MjpmbAwA#Xiaomi ❤️ pic.twitter.com/or7FTCHXaB

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) July 2, 2019