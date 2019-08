Redmi Note 7 Pro Open Sale : Redmi Note 7 Pro चाइनीज स्मार्टफोन मेकर कंपनी Xiaomi का पॉपुलर मिड-रेंज स्मार्टफोन है। यह स्मार्टफोन शुरुआत से ही फ्लैश सेल के जरिए उपलब्ध कराया जाता रहा है और हर बार यह स्मार्टफोन कुछ मिनटों में आउट-ऑफ-स्टॉक हो जाता है। Redmi Note 7 Pro को कंपनी ने लॉन्च के बाद से कई बार ओपन सेल (Redmi Note 7 Pro Open Sale) के लिए भी उपलब्ध कराया है और हर बार इस स्मार्टफोन को जबर्दस्त रिस्पॉन्स मिला है। अब Mi Fans के लिए कंपनी ने एक नई घोषणा की है।

Xiaomi के ग्लोबल VP और Xiaomi India के MD, Manu Kumar Jain ने एक ट्वीट के जरिए बताया है कि Redmi Note 7 Pro आज यानी 1 अगस्त से हमेशा के लिए ओपन सेल के लिए पेश कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब आपको इस स्मार्टफोन को खरीदने के लिए फ्लैश सेल का इंतजार नहीं करना होगा। स्टॉक रहने तक आप इस स्मार्टफोन को कभी भी खरीद सकते हैं। बता दें कि Redmi Note 7 Pro को कंपनी Flipkart और Mi.com के जरिए ऑनलाइन बेचती है। इसके अलावा यदि आप इस स्मार्टफोन को ऑफलाइन खरीदना चाहते हैं तो आप इसे Mi Store, Mi Home और ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स के जरिए खरीद सकते हैं।

