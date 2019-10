Xiaomi ने घोषणा की है कि उसकी पॉप्युलर Redmi Note 7 सीरीज इस फेस्टिव सीजन के दौरान धमाकेदार दिवाली प्राइस ऑफर के साथ पेश की जाएगी। कंपनी इस दौरान RedmiNote7S और RedmiNote7Pro को क्रमश: 8,999 रुपये और 10,999 रुपये की कीमत में पेश कर रही है। इन फोन पर 10% डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है, जिसके बाद आपको ऊपर लिखी इफेक्टिव कीमत पड़ेगी। कंपनी ने कुछ दिन पहले पुष्टि की थी कि उसने Redmi Note 7 Series की ग्लोबली 2 करोड़ से ज्यादा यूनिट्स बेच दी हैं। कंपनी ने कहा है कि उसने भारत में इस स्मार्टफोन की 50 लाख से ज्यादा यूनिट्स बेची हैं।

LOL 🤣 Where will I keep millions of Notes?#RedmiNote7 series is legendary! 20M+ sold globally 💪

These #48MP phones are available at dhamakedaar #Diwali prices on https://t.co/lzFXOcGyGQ & @Flipkart:

* #RedmiNote7S: ₹8,999

* #RedmiNote7Pro: ₹10,999

* 10% cashback#Xiaomi❤️ pic.twitter.com/7lbuRbTNt9

— #MiFan Manu Kumar Jain (@manukumarjain) October 3, 2019