Xiaomi ने हाल ही में भारत में Redmi Note 7S और Redmi Note 7 Pro को लॉन्च किया था। दोनों स्मार्टफोन बजट से लेकर मिड-रेंज सेगमेंट में अन्य सभी स्मार्टफोन को कड़ी टक्कर देते हैं। अब कंपनी ने भारत में इन दोनों स्मार्टफोन का एक नया कलर वेरिएंट लॉन्च किया है। दोनों स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट Astro White नाम से लॉन्च किए गए है। इस नए कलर ऑप्शन को किसी अन्य नाम से पिछले महीने चीन में लॉन्च कर दिया गया था। चीन में इसे Astro White कलर के बजाय Mirror Flower Water Moon कलर के नाम से लॉन्च किया था।

Mi fans, time for the white revolution! Presenting the #AstroWhite variants of the #RedmiNote7Pro & #RedmiNote7S.

Looks like a dream, right?

What’s more? You can pre-order the new #48MP beasts starting tomorrow midnight.

RT if you want to get one. pic.twitter.com/x3wUaUtWfS

— Redmi India for #MiFans (@RedmiIndia) August 6, 2019