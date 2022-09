Redmi आज भारत में दो नए स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है. Redmi 11 Prime और Redmi A1 व Redmi 11 Prime 4G और 5G दोनों वेरिएंट में उपलब्ध होगा. लॉन्च से पहले, कंपनी ने पुष्टि की है कि Redmi 11 Prime 5G 50MP डुअल रियर कैमरा सेटअप और MediaTek डाइमेंशन 700 चिपसेट के साथ आएगा.Also Read - Redmi A1 है मेड इन इंडिया फोन, भारत में कल हो रहा लॉन्च, 10,000 से कम कीमत में घर ले आएं दमदार फोन

Redmi 11 Prime MediaTek Helio G99 SoC, 50MP ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और 5,000mAh की बैटरी के साथ आएगा. Redmi A1 में 5,000 एमएएच की बैटरी और डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ आने की पुष्टि की गई है. यह बैक लेदर टेक्सचर के साथ आएगा. Also Read - Amazon Smartphone Upgrade Days: अमेजन स्मार्टफोन अपग्रेड डेज में स्मार्टफोन पर मिल रहा धांसू ऑफर, 40% डिस्काउंट में घर ले आएं अपने पसंद का फोन

Redmi लॉन्च इवेंट आज दोपहर 12 बजे भारत में शुरू होगा. दर्शक कंपनी के सोशल मीडिया चैनल्स और यूट्यूब पेज पर इस इवेंट को लाइव देख सकते हैं. इवेंट को लाइव देखने के लिए आप नीचे एम्बेड किए गए लाइवस्ट्रीम लिंक पर भी टैप कर सकते हैं. Also Read - Redmi A1 India Launch Date: रेडमी ए1 की लॉन्च डेट हो गई कंफर्म, पावरफुल बैटरी और कैमरा के साथ मिलेंगे कौन से फीचर्स, जान लें

https://www.youtube.com/watch?v=_9nSkvwCVnY

Redmi Prime 11 5G की कीमत 15,000 रुपये से कम होने की उम्मीद है, जबकि Redmi A1 की कीमत 10,000 रुपये से कम होने की उम्मीद है. Xiaomi ने अभी तक दोनों फोन की कीमत की पुष्टि नहीं की है. स्मार्टफोन दोपहर 12 बजे से अमेजन पर खरीदने के लिए उपलब्ध होंगे.

