Xiaomi ने Amazon Great Indian Festival Sale, Flipkart Big Billion Days Sale और mi.com पर चल रही सेल में 2 लाख 50 हजार से ज्यादा टीवी सेट्स को बेच कर एक नया रिकॉर्ड हासिल किया है। कंपनी ने इसकी जानकारी खुद ट्विट करके दी है। कंपनी ने इसके अलावा यह भी कहा है कि उसने इस दौरान हर मिनट में 43 MiTVs की बिक्री की है। देश की दूसरी सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी Amazon पर Amazon Great Indian Festival Sale अभी भी चल रही है। यह सेल 4 अक्टूबर तक चलेगी। इसी तरह Flipkart Big Billion Days सेल भी कल यानी 4 अक्टूबर तक चलेगी। भारतीय टीवी मार्केट में MiTVs काफी पॉप्युलर हैं और सेल के दौरान इन्हें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है।

Mi fans, we’re on a record-breaking streak this #DiwaliWithMi.@MiTVIndia has sold 2.5 lakh #MiTVs across https://t.co/D3b3QtmvaT, @amazonIN & @Flipkart.

Interesting fact: We’ve sold 43 #MiTVs every minute.

This calls for a celebration. 🥳

Get yours: https://t.co/UbiCgFG8xp pic.twitter.com/k37nemLN4i

— Mi India for #MiFans (@XiaomiIndia) October 3, 2019