Xiaomi की Redmi Note 7 सीरीज मार्केट में काफी पॉप्युलर है। इस सीरीज को इस साल की शुरुआत में जनवरी में लॉन्च किया गया था और तभी से इसे मार्केट में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। कंपनी इस सीरीज में तीन स्मार्टफोन बेच रही है। इसमें Redmi Note 7, Redmi Note 7S, और Redmi Note 7 Pro जैसे स्मार्टफोन शामिल हैं। अब कंपनी ने इस सीरीज के एक और माइल्सस्टोन की जानकारी दी है।

Xiaomi ने घोषणा की है कि उसने Redmi Note 7 series की ग्लोबली 2 करोड़ यूनिट्स की बिक्री कर दी है। इस बिक्री में Redmi Note 7, Redmi Note 7S और Redmi Note 7 Proजैसे तीन स्मार्टफोन कंपनी ने बेचे हैं। इस सीरीज को लॉन्च हुए अभी लगभग 8 महीने ही हुए हैं। ऐसे में 2 करोड़ यूनिट्स तक पहुंचना कंपनी के लिए काफी अच्छा कहा जा सकता है। इससे पहले हाल में शाओमी ने घोषणा की थी कि उसने Redmi Note 7 सीरीज की भारत में 50 लाख यूनिट्स बेच दी है। कंपनी ने यह कारनामा महज सात महीने में हासिल कर लिया था।

शाओमी इंडिया के हेड Manu Kumar Jain ने इस रिकॉर्ड की जानकारी खुद ट्विट करके दी। साथ ही उन्होंने ट्विट में एक Redmi Note 7 Pro को गिवअवे यानी फ्री में देने की घोषणा भी की है।

— #MiFan Manu Kumar Jain (@manukumarjain) August 20, 2019