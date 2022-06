Xiaomi India ने पिछले दिनों ही अपने यूजर्स को शानदार तोहफा देते हुए एक खास स्कीम पेश की थी. जिसके बाद यूजर्स अपने Xiaomi और Redmi फोन की बैटरी को मात्र 499 रुपये में रिप्लेस (Xiaomi Battery Replacement) कर सकते हैं. लेकिन हाल ही में सामने आई​ एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि सर्विस सेंटर इस तरह की कोई भी सुविधा देने से इनकार कर रहे हैं. जिससे यूजर्स काफी नाराज हैं और सोशल मीडिया पर (Xiaomi Service Center) अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं.Also Read - WhatsApp पर फ्री बियर जीतने का मौका! अगर आपके पास भी आया है ऐसा कोई मैसेज तो हो जाइए सावधान

It’s time to say goodbye to your battery problems!

Head to #Xiaomi Authorised Service Center near you and get your old battery replaced; get a refreshed & recharged experience 🔋

All of this, starting from just Rs 499https://t.co/UYgBXdBAqL#XiaomiCares #NoMiWithoutYou pic.twitter.com/QSsMWoavdF

— Muralikrishnan B (@hawkeye) June 13, 2022