Xiaomi Shop and Win : चाइनीज स्मार्टफोन मेकर शाओमी भारत में अपना फ्लैगशिप Redmi K20 Pro स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। Redmi K20 Pro और Redmi K20 स्मार्टफोन अगले महीने जुलाई में लॉन्च किए जाने की योजना है। इस सब के बीच कंपनी ने भारत में ‘Shop and Win’ कॉन्टेस्ट शुरू किया है। इस कॉन्टेस्ट के विनर्स को शाओमी हर हफ्ते Redmi Note 7s, Redmi Note 7 और Redmi 7 स्मार्टफोन देगा। Xiaomi Shop and Win कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए कस्टमर्स को शाओमी के ऑनलाइन स्टोर Mi.com से हर शुक्रवार एक हजार रुपये तक की शॉपिंग करनी होगी। यह कॉन्टेस्ट 28 जून से 19 जुलाई तक चलेगा। इस कॉन्टेस्ट के तहत शाओमी हर हफ्ते पांच विनर्स को स्मार्टफोन गिफ्ट करेगी।

बता दें Xiaomi Shop and Win कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए बॉयर्स को ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। इसके बाद कंपनी हर हफ्ते लकी ड्रॉ के जरिए विनर्स की घोषणा करेगी। Xiaomi Shop and Win कॉन्टेस्ट के तहत हर हफ्ते एक Redmi Note 7s दो Redmi Note 7 और दो Redmi 7 स्मार्टफोन विनर्स को दिया जाएगा। बता दें कि इस कॉन्टेस्ट के तहत 3GB रैम और 32GB स्टोरेज वाला वेरिएंट ही विनर्स को दिया जाएगा। विनर्स को घोषणा हर शुक्रवार को की जाएगी। विनर्स को कूपन दिए जाएंगे जिन्हें वे इन स्मार्टपोन को खरीदने के लिए कर सकते हैं। शाओमी का यह ऑफर तमिलनाडु में उपलब्ध नहीं है।

Redmi Note 7s : स्पेसिफिकेशंस

iaomi Redmi Note 7S में 6.3-inch full HD+ डिस्प्ले मिलता है जिसका रिजॉल्यूशन 2340 x 1080 pixels का है। फोन में डॉट नॉच डिस्प्ले दिया गया है। फोन का फ्रंट और बैक पैनल Corning Gorilla Glass 5 से प्रोटेक्टिड है। Redmi Note 7S में octa-core Qualcomm Snapdragon 660 SoC है जिसकी क्लॉक्ड स्पीड 2.2GHz है।

फोन के बैक में ड्यूल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें पहला सेंसर 48मेगापिक्सल का है और दूसरा सेंसर 5मेगापिक्सल का है। फोन कैमरा एप PDAF, Electronic Image Stabilisation (EIS) और AI Portrait mode के साथ आती है। सेल्फी के लिए फोन में 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, जो AI Portrait mode के साथ आता है। स्मार्टफोन में 4,000mAh बैटरी है। यह type-C और Quick Charge 4 के साथ आता है।