Xiaomi Mi TV 4A Pro और Mi TV 4C Pro स्मार्ट टीवी को कंपनी की प्लानिंग से पहले Android Pie का अपडेट मिलने लगा है। पहले दोनों स्मार्ट टीवी को यह अपडेट सिंतबर में मिलना था। लेकिन अब कंपनी ने Mi TV 4A Pro और Mi TV 4C Pro स्मार्टफोन्स के लिए एंड्रॉइड पाई का अपडेट जारी कर दिया है। इसके साथ ही कंपनी ने यह भी कंफर्म किया है कि दूसरी Pro सीरीज के मॉडल्स को अपडेट दिया जाएगा।

XDA Developers ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि, सिंतबर महीने तक Mi TV 4 Pro, Mi TV 4A Pro, Mi 4C Pro और Mi TV 4X Pro को एंड्रॉइड पाई का अपडेट मिलने लगेगा। अब कंपनी ने Mi TV 4A Pro और Mi TV 4C Pro के लिए Android 9.0 का अपडेट जारी कर दिया है। वहीं Mi TV 4 Pro और Mi TV 4X Pro को Android 9.0 का अपडेट कुछ समय बाद मिलेगा। इस अपडेट के बाद Mi TV 4A Pro और Mi TV 4C Pro स्मार्ट टीवी Android 9.0 पर रन करने वाले सबसे सस्ते टीवी हैं।

Mi TV 4A Pro /4C Pro Android TV 9.0 update roll out has started.

All other Pro series models are planned to receive this 9.0 update later.

While existing Android TVs in India are getting 8.0 we are trying to lead this change in TV industry. https://t.co/rjBWYXzKKQ

— Sudeep Sahu (@laurelsudeep) August 30, 2019