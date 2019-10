Xiaomi ने दावा किया है कि हाल में Amazon Great Indian Festival Sale, Flipkart Big Billion Days Sale और mi.com पर हुई सेल में उसने रिकॉर्ड सेल्स हासिल की है। कंपनी ने खुद एक ट्विट किया है जिसमें उसने सेल के दौरान 53 लाख डिवाइस बेचने का दावा किया है। इन डिवाइसों में स्मार्टफोन, टेलीविजन, Mi Band, Mi Purifier, ईयरफोन, पावरबैंक, सिक्योरिटी कैमरा जैसे कई प्रॉडक्ट्स शामिल हैं। 53 लाख डिवाइस की सेल्स का आंकड़ा कंपनी ने सात दिनों में हासिल किया है।

Excited to share the biggest news that we’ve sold 5.3mn+ #Xiaomi devices in last 7 days.

That makes a whopping 525 devices sold every minute since the start of @amazonIN @Flipkart #DiwaliWithMi sale. Ur love for #Xiao️mi has been phenomenal as always.

Thank you, Mi fans! ❤️ pic.twitter.com/wXVZ95VM2H

— Mi India for #MiFans (@XiaomiIndia) October 5, 2019