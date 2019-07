चाइनीज स्मार्टफोन कंंपनी Xiaomi ने कुछ पोर्टेबल स्पीकर्स डील्स के बारे में बताया है। इन डील्स को आप Mi Super Sale event में खरीद सकते हैं, जिसका आज आखिरी दिन है। Mi Super Sale इवेंट की सेल 15 जुलाई से शुरू हुई थी, जो आज 18 जुलाई तक चलेगी। ऐसे में आपके पास इस डील को हासिल करने में अब महज कुछ घंटे ही बचे हैं। इस डील में Mi Pocket Speaker 2 और Mi Bluetooth Speaker Basic 2 मिल रहा है।

It's time to hear some music. Get your favourite #Xiaomi Bluetooth speakers now. Offer ends today! pic.twitter.com/jQiLBHXwYF

— Mi India (@XiaomiIndia) July 18, 2019