Redmi K20 Special Edition: Redmi K20 सीरीज आज भारत में लॉन्च होने जा रही है। कंपनी इस स्मार्टफोन सीरीज को 11:30AM पर लॉन्च करेगी। लॉन्च से कुछ घंटों पहले मंगलवार शाम कंपनी ने Redmi K20 के एक नए स्पेशल वेरिएंट (Redmi K20 Special Edition) को टीज किया है। इतना ही नहीं Redmi India का कहना है कि कि Redmi K20 का यह स्पेशल एडिशन 4,80,000 रुपये कीमत का होगा। Redmi India ने अपने ट्विटर अकाउंट में इस स्पेशल एडिशन की तस्वीर भी पोस्ट की है।

पोस्ट की गई तस्वीर में स्मार्टफोन में गोल्ड फिनिश के साथ प्रीमियम बैक बैक पैनल दिखाई देता है। तस्वीर को देखकर अंदाजा लगता है कि इसमें स्मार्टफोन का बॉटम कॉर्नर दिखाया गया है। इसमें ‘K’ एल्फाबेट वाला Logo लगाया गया है और उसमें डायमंड लगे हुए हैं।

Mi fans! Tomorrow, we'll be unveiling a very special version of the #RedmiK20Pro… worth ₹4.8 LAKHS! 😮

What's gonna be so special about this device, you ask? RT if you want to know more! #BelieveTheHype 🤩 pic.twitter.com/UrluJgJj0F

— Redmi India (@RedmiIndia) July 16, 2019