Valentine's Day Sale: वैलेंटाइन डे के मौके पर अगर आप गिफ्ट देकर अपने पार्टनर से प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कोई ऐसा गिफ्ट दें जो कि उपयोगी हो. ऐसे में गैजेट्स से बेहतर कोई और विकल्प हो ही नहीं सकता और अगर आपका पार्टनर गैजेट लवर है तो फिर टेंशन की कोई बात ही नहीं. क्योंकि Xiaomi ने वैलेंटाइन डे के मौके पर 'Valentine and Mi Sale' का आयोजन किया है. इस सेल में आप कम कीमत में शानदार स्मार्टफोन के साथ ही कई अन्य प्रोडक्ट्स भी खरीद सकते हैं. यह सेल 15 फरवरी तक चलेगी. आइए जानते हैं इसमें मिलने वाले ऑफर्स के बारे में डिटेल से.

Valentine and Mi Sale: मिलेंगे ये आकर्षक ऑफर्स

Valentine and Mi Sale में यदि आप किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए Citi बैंक के कार्ड का उपयोग करते हैं तो आपको 5,000 रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट मिलेगा. वहीं Kotak Mahindra Bank कार्ड से ईएमआई ट्रांजेक्शन पर आप 10 प्रतिशत इंस्टैंट डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं.

Valentine and Mi Sale: इन डिवाइस पर मिल रही है भारी छूट

Valentine and Mi Sale में की बात करें तो यहां आप Redmi 9i Sport स्मार्टफोन को बेहद ही कम कीमत में खरीद सकते हैं. इस स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 7,619 रुपये है लेकिन इसकी कीमत में 1,180 रुपये की छूट मिल रही है. वहीं Redmi 9A Sport स्मार्टफोन को भी मात्र 6,569 रुपये में खरीदने का मौका मिल रहा है, जबकि इसकी ओरिजनल कीमत 7,299 रुपये है.