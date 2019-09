Redmi K20 Pro Exclusive Edition: Xiaomi के सब-ब्रांड Redmi ने कंफर्म कर दिया है कि कंपनी एक नए स्मार्टफोन पर काम कर रही है। इस बात की घोषणा कंपनी द्वारा शेयर किए एक टीजर से आई है, जहां कंपनी ने अपनी Redmi K20 Series के सेल के आंकड़ों के बारे में बताया है। जानकारी के मुताबिक, Redmi K20 Series ने दुनिया भर में 3 मिलियन यानी 30 लाख सेल का आंकड़ा पार कर लिया है। यह आंकड़ा कंपनी ने 1 मिलियन यानी 10 लाख सेल को पार करने के दो महीनों के अंदर पार किया है। इसका मतलब है कि कंपनी ने केवल दो महीनों के अंदर तीन गुना ज्यादा सेल की है। बता दें कि कंपनी ने इस सीरीज को मई 2019 में लॉन्च किया था।

Redmi K20 Pro Exclusive Edition details

अब अपकमिंग फ्लैगशिप डिवाइस की बात करें तो Redmi अपने K20 Pro का एक एक्सक्लूसिव एडिशन लॉन्च करने वाला है। टीजर के मुताबिक, कंपनी इस एडिशन को 19 सितंबर 2019 को लॉन्च करेगी। Redmi K20 Pro का यह एडिशन फास्टर परफॉर्मेंस और बेहतर कूलिंग के साथ आएगा।

GSMArena की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यह Exclusive Edition मौजूदा Signature Edition से अलग होगा। K20 Pro का Signature Edition सॉलिड गोल्ड बैक और डायमंड लोगो के साथ आता है और इस एडिशन को $6,678 यानी 5 लाख रुपये की कीमत में लॉन्च किया है। price tag which translates to about Rs 5 lakh.

टीजर के मुताबिक, डिवाइस Snapdragon 855+ SoC और 12GB रैम तक के ऑप्शन के साथ लॉन्च की जाएगी। कंपनी का दावा है कि यह स्मार्टफोन पिछले स्टैंडर्ड वर्जन के मुकाबले 15 प्रतिशत की GPU परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के साथ आएगा। यह टीजर चीनी सोशल मीडिया वेबसाइट Weibo पर देखा गया है। फिलहाल प्रोसेसर और रैम के अलावा इस स्मार्टफोन की अन्य स्पेसिफिकेशंस के बारे में ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि यह एडिशन Redmi K20 Pro के स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस के साथ आए।