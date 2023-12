Hindi Technology

Year End 2023 Top 10 Most Popular Games Of 2023 On Google Search

Year End 2023: गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च हुए ये Top 10 पॉपुलर गेम्स, देखें List

जानिये इस साल सबसे ज्यादा किस गेम को लोगों ने ऑनलाइन सर्च किया. टॉप 10 की लिस्ट यहां है.

साल 2023 अब जा रहा है और कुछ दिनों में ही नया साल आ जाएगा. साल 2023 सबके लिए कुछ न कुछ लेकर आया. खासतौर से गेम की दुनिया में हर किसी के लिए खेलने के लिए कुछ न कुछ है. इस साल PS5, Xbox सीरीज X|S, PC और Nintendo स्विच जैसे कई प्लेटफार्मों पर कई गेम सामने आए हैं.

Trending Now

आरपीजी फैंस के पास द लीजेंड ऑफ जेल्डा: टीयर्स ऑफ द किंगडम है, जबकि अन्य जो अधिक लीनियर एक्सपीरिएंस चाहते हैं, उनके पास मार्वल का स्पाइडर-मैन 2 है.

You may like to read

हालांकि, ट्रेंड में बदलाव जारी है और लोगों ने कई नए गेम इस साल खोजे हैं. अब जब Google का Year in Search 2023 रिपोर्ट आ गई है, तो हमारे पास इस साल के टॉप सर्च किए गए गेम्स की लिस्ट मौजूद है.

आइए, जानते हैं कि इस साल Google पर टॉप- 10 सबसे अधिक कौन से गेम देखें गए:

1) Hogwarts Legacy

2) The Last of Us

3) Connections

4) Battlegrounds Mobile India

5) Starfield

6) Baldur’s Gate 3

7) Suika Game

8) Diablo IV

9) Atomic Heart

10) Sons of the Forest

गूगल सर्च में Hogwarts Legacy टॉप पर है. इसे सबसे ज्यादा लोगों ने गूगल पर सर्च किया है. Hogwarts Legacy लॉन्च होने के कई महीनों बाद भी लोगों को खुद से जोड़े रखने में कामयाब रहा है.

इस लिस्ट में एक और नई एंट्री देखने को मिली है, वह है Starfield. लिस्ट में ये पांचवे स्थान पर है. ये एक Xbox और PC एक्सक्लूसिव है और Xbox स्टूडियोज का अब का बेस्ट.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Technology की और अन्य ताजा-तरीन खबरें