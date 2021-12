Year Ender 2021: टेक जगत में इस साल काफी हलचल देखने को मिली. जहां कई मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन ने बाजार में दस्तक दी. वहीं Facebook का भी नाम बदल दिया गया. यहां त​क कि Whatsapp और Twitter जैसे लोक​प्रिय ऐप्स में भी यूजर्स को कई नए बदलाव देखने को मिले. इस साल Twitter में कई ऐसे फीचर्स को ऐड किया गया है जो कि यूजर्स के लिए काफी लाभदायक होने के साथ ही सिक्योरिटी के लिहाज से भी खास हैं. इसके अलावा कंपनी ने कुछ फीचर्स को हमेशा के लिए बंद भी कर दिया है. आइए जानते हैं इस साल Twitter पर कौन से फीचर्स को ऐड किया गया है.Also Read - Infinix Note 11S की पहली सेल आज, 10% इंस्टैंट डिस्काउंट के साथ मिलेंगे कई शानदार ऑफर्स

Twitter Spaces: इस फीचर को Twitter ने लाइव ऑडियो के लिए पेश किया है और इसे सीधे तौर पर क्लबहाउस से टक्कर मिल सकती है. बता दें कि Twitter Spaces का उपयोग कोई भी कर सकता है.

Birdwatch: Twitter ने इस फीचर को जनवरी 2021 में लॉन्च किया था और इसका मुख्य लक्ष्य गुमराह करने वाले ट्वीट पर रोक लगाना है. यह फीचर Twitter पर गलत व फेक जानकारियों के बारे में अलर्ट देता है. हालांकि, यह फिलहाल केवल अमेरिका में ही उपलब्ध है.

New Verification Application: इस फीचर पर कंपनी ने करीब चार साल तक काम किया है और अब यह यूजर्स की सुविधा के लिए उपलब्ध हो गया है. इस फीचर के आने के बाद ब्लू टिक वेरिफिकेशन अब पहले की तुलना में काफी आसान हो गया है और इसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है.

Tips: इस फीचर का उपयोग कर यूजर्स ट्विटर के माध्यम से अपने पसंदीदा कंटेंट क्रिएटर को पैसे भेज सकते हैं. यह एक सब्सक्रिप्शन आधारित फीचर है और फिलहाल यह भारत में उपलब्ध नहीं है.

Twitter Blue: Twitter Blue की बात करें तो यह एक सब्सक्रिप्शन आधारित सर्विस है और इसमें यूजर्स को अंडू ट्वीट और विज्ञापन के बिना ही आर्टिकल पढ़ने की सुविधा मिलती है. यूएस में उपलब्ध इस फीचर की मासिक कीमत 2.99 डॉलर यानि लगभग 222 रुपये है.

Revue Subscription: इस फीचर की बात करें तो इसके लिए Twitter ने Revue का अधिग्रहण किया है और इसकी मदद से आप एडिटोरियल न्यूजलेटर पब्लिश कर सकते हैं.

Super Follows: यह भी कंपनी का एक रेवेन्यू फीचर है और इसमें कंटेंट क्रिएटर्स अपने फॉलोअर्स को एक्सक्लूसिव कंटेंट सब्सक्रिप्शन के आधार पर उपलब्ध करा सकते हैं. यह फीचर फिलहाल अमेरिका में उपलब्ध है और इसे आईओएस प्लेटफॉर्म पर ही इस्तेमाल किया जा सकता है.

Automatic Captions: लॉन्च से पहले ही यह फीचर काफी चर्चा में रहा और यूजर्स के बीच काफी लोकप्रिय भी हुआ. इस फीचर को 37 भाषाओं के सपोर्ट के साथ पेश किया गया है और इसे एंड्राइड व आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपयोग किया जा सकता है.

Fleets: इस फीचर को जनवरी में लॉन्च किया गया था और लॉन्च के 8 महीने बाद इसे बंद भी कर दिया गया. इस फीचर में व्हाट्सऐप स्टेटस की तरह कंटेंट 24 घंटे में अपने आप गायब हो जाता था.

Periscope: Periscope को भी मई 2021 में आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया. कंपनी का कहना है कि इस फीचर का उपयोग करने वाले यूजर्स की संख्या कम थी और इसलिए इसे बंद करने का फैसला लिया गया.