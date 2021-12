Year Ender 2021: हर साल की तरह टेक इंडस्ट्री के लिए साल 2021 भी काफी खास रहा. (Smartphone Under Rs 10000) इस साल कई नए स्मार्टफोन ने बाजार में दस्तक दी (Year Ender 2021) जिनका यूजर्स काफी समय से इंतजार कर रहे थे. इसमें कुछ ऐसे स्मार्टफोन भी शामिल थे जो कि कोरोना की वजह से लॉन्च नहीं हो पा रहे थे. (Best Smartphone in Year 2021) ऐसे में यूजर्स को साल 2021 में लगभग हर सेगमेंट में (Budget Segment Smartphone) नया स्मार्टफोन देखने को मिला. आज हम साल 2021 में लॉन्च हुए उन बजट फ्रेंडली सेगमेंट की बात करेंगे जिनकी कीमत 10,000 रुपये या उससे कम है. इन स्मार्टफोन Nokia C20 Plus से लेकर Moto E7 Plus तक कई स्मार्टफोन शामिल हैं. यहां देखें पूरी लिस्टAlso Read - Vodafone Idea ने यूजर्स को फिर किया निराश, अब इस धांसू प्लान के साथ मिलेगा इतना कम डाटा

Nokia C20 Plus

कीमत: 8,999 रुपये Also Read - Jio यूजर्स के लिए खुशखबरी! अब Whatsapp से भी कर सकेंगे प्रीपेड रिचार्ज, जल्द आने वाला है नया फीचर

Nokia C20 Plus में 6.5 इंच की स्क्रीन दी गई है और यह एंड्राइड गो एडिशन पर काम करता है. इस स्मार्टफोन में 3GB रैम के साथ 32GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगी और पावर बैकअप के लिए इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है. फोटोग्राफी के लिए इसमें ड्यूल एलईडी फ्लैश के साथ 8MP का ड्यूल रियर कैमरा दिया गया है. Also Read - Samsung को टक्कर देने आया Oppo Find N फोल्डेबल फोन, जानिए कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

Motorola Moto E7 Plus

कीमत: 8,999 रुपये

Motorola Moto E7 Plus स्मार्टफोन में पावर बैकअप के लिए 5,000mAh की बैटरी दी गई है. यह स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 460 प्रोसेसर पर काम करता है और इसमें 48MP का ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसमें 6.5 इंच की स्क्रीन दी गई है और खास फीचर के तौर पर डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंट बटन दिया गया है.

Samsung Galaxy F02s

कीमत: 9,499 रुपये

Samsung Galaxy F02s स्मार्टफोन में 6.5 इंच की फुल एचडी+ इनफिनिटी वी डिस्प्ले दी गई है और यह Qualcomm Snapdragon 450 प्रोसेसर पर काम करता है. इसमें पावर बैकअप के लिए यूएसबी टाइप सी पोर्ट के साथ 5,000mAh की बैटरी दी गई है. फोन में 4GB रैम के साथ 64GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है.

Realme Narzo 30A

कीमत: 8,999 रुपये

Realme Narzo 30A स्मार्टफोन की मुख्य खासियत 6,000mAh की बैटरी दी गई है और यह octa-core MediaTek Helio G85 प्रोसेसर पर काम करता है. इसमें 13MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. सेल्फी के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है. इसमें 6.5 इंच की एचडी+ डिस्प्ले दी गई है.