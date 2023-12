Hindi Technology

Year Ender 2023 People Are Worried About Their Skin Throughout The Year The Most Asked Skin Care Tips From Google

Year Ender 2023: साल भर रही लोगों को अपनी स्किन की चिंता, Google से सबसे ज्यादा पूछे Skin Care के उपाय

ये साल अब खत्म हो रहा है और इसके साथ ही जानें कि इस साल लोगों ने Google पर सबसे ज्यादा How to वाले कौन से सवाल सबसे ज्यादा सर्च किए हैं.

साल 2023 अब जा रहा है और साल 2024 बस कुछ दिनों में आने ही वाला है. पूरे साल लोगों को सबसे ज्यादा अपनी स्किन और अपने बालों की चिंता रही और इसी वजह से उन्होंने गूगल पर स्किन और हेयर केयर के घरेलु उपाय सबसे ज्यादा सर्च किए. Google हर साल के खत्म होने से पहले एक रिपोर्ट जारी करता है और उसमें ये बताता है कि लोगों ने गूगल पर सबसे ज्यादा क्या-क्या सर्च किए हैं.

Trending Now

गूगल पर How to वाले सर्च में लोगों ने सबसे ज्यादा स्किन केयर और हेयर केयर से संबंधित घरेलु उपाय सर्च किए हैं. खासतौर से त्वचा और बाल को घरेलु उपायों के जरिये सन डैमेज से कैसे बचाया जाए (How to prevent sun damage for skin and hair with home remedies), ये सर्च सबसे ज्यादा है.

You may like to read

वहीं दूसरे स्थान पर लोगों ने अपने youtube चैनल पर फॉलोअर्स बढ़ाने का तरीका (How to reach my first 5k followers on youtube) ढूंढ़ा है. तीसरे स्थान का सर्च आपको हैरान कर सकता है, क्योंकि इसमें बढ़िया कबड्डी खेल सीखने का तरीका (How to get good at kabaddi) पूछा गया है. वहीं चौथे स्थान पर ये सवाल रहा कि कार की माइलेज कैसे बढ़ाई जाए (How to improve car mileage).

Google पर सबसे ज्यादा सर्च किए गए How to वाले ये सवाल

1) घरेलू उपायों से त्वचा और बालों को धूप से होने वाले नुकसान से कैसे बचाएं

2) यूट्यूब पर अपने पहले 5 हजार फॉलोअर्स तक कैसे पहुंचें

3)कबड्डी में अच्छा कैसे बनें

4) कार का माइलेज कैसे सुधारें

5) शतरंज ग्रैंडमास्टर कैसे बनें

6) रक्षाबंधन पर अपनी बहन को कैसे सरप्राइज दूं

7) शुद्ध कांजीवरम सिल्क साड़ी की पहचान कैसे करें

8) आधार से पैन लिंक कैसे चेक करें

9) वॉट्सऐप चैनल कैसे बनाएं

10) इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक कैसे पाएं

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Technology की और अन्य ताजा-तरीन खबरें