YouTube ने यूजर्स को दी चेतावनी, Link से हो रही धोखाधड़ी, हल्के में ना लें

YouTube दुनिया भर के बहुत से क्रिएटर्स के लिए आय का मुख्य स्रोत है. लेकिन YouTube ने अपने यूजर्स के लिए अलर्ट जारी किया है और इस प्लैटफॉर्म पर हो रही धोखाधड़ी की घटनाओं से सतर्क रहने को कहा है. स्कैमर्स ने स्कैम के लिए एक नया तरीका खोज लिया है. वे निर्माता के चैनल को हैक करने के लिए यूट्यूब की आधिकारिक ईमेल आईडी से फिशिंग मेल भेज रहे हैं.

YouTube ने लेटेस्ट फिशिंग हमलों के बारे में बताते हुए क्रिएटर्स को सावधान किया है कि उनके पास ईमेल के जरिये यूट्यूब की तरफ से कोई लिंक भेजा जाए तो वह उस पर क्लिक या डाउनलोड ना करें.

यूट्यूबर केविन ब्रीज ने Twitter पर यह शिकायत की है कि उनके पास ‘no-reply@YouTube.com’ से मेल आया. ये ईमेल एड्रेस बिल्कुल जेनविन लग रहा था, इसलिए उन्होंने यकीन कर लिया. लेकिन ये एक स्कैमर मेल था.

मेल में YouTube के नियमों और कानूनों में बदलाव के बारे में था. इसमें कहा गया था कि मॉनेटेइजेशन पॉलिसी में बदलाव किए गए हैं. क्रिएटर्स को ये फाइल डाउनलोड करनी होगी, जिसमें पॉलिसी की पूरी जानकारी दी गई है. इसमें यह भी कहा गया था कि क्रिएटर्स को इस मेल पर अगले सात दिनों तक कोई रिप्लाई नहीं करना है और उनका अकाउंट डिसएबल हो जाएगा.

केविन ने इस फाइल पर जैसे ही क्लिक किया उनका सिस्टम लॉक हो गया और सारा डेटा कॉम्प्रोमाइज हो गया. केविन ने कहा कि इस तरह के किसी भी मेल को पूरी तरह इग्नोर कर दें.