YouTube ने अपने यूजर्स को नया और शानदार एक्सपीरियंस देने के​ लिए 'New To You' फीचर को लॉन्च किया है, जो कि यूजर्स के लिए सभी प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध होगा. (YouTube India) यह फीचर इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि यूजर्स (Youtube Search) को कुछ ऐसे कंटेंट का पता चल सके जो कि होम फीड पर दिखाई देने वाली सामान्य रिकमेंडेशन (Youtube Videos) का हिस्सा नहीं है. YouTube ने स्पष्ट किया है कि नया फीचर YouTube होमपेज पर मोबाइल, डेस्कटॉप और टीवी पर उपलब्ध हो गया है.

YouTube द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया है 'हम 'New To You' फीचर के बारे में डिटेल शेयर करते हुए काफी उत्साहित हैं. ये एक ऐसी सर्विस है जो कि सामान्य तौर पर देखे जाने वाले कंटेंट से बिल्कुल अलग नए क्रिएटर्स और फ्रेश कंटेंट को सर्च करने में मदद करेंगे. 'New To You' यूजर्स के मोबाइल, डेस्कटॉप और टीवी के YouTube होमपेज पर उपलब्ध है.'

यह फीचर खासतौर पर उन लोगों को टारगेट करके नए व्यूअर्स तक पहुंचने में क्रिएटर्स की मदद करने के लिए पेश किया गया है जो कि उनकी कंटेंट में सबसे अधिक इंटरेस्ट रखते हैं लेकिन इसे सर्च नहीं कर सकते. कंपनी का कहना है कि यूजर्स आज से ही 'New To You' फीचर का उपयोग कर सकते हैं. इसके लिए आपको टॉपिक बार में दिए गए 'New To You' पर टैप करना है.

कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि ‘New To You’ एक पर्सनलाइज्ड फीचर है और हमेशा उपलब्ध नहीं हो सकता है. ऐसे में आपको इसके उपयोग करने के लिए YouTube पर साइन—इन करने की आवश्यकता होगी. YouTube ने नए फीचर के लॉन्च के साथ ही यह भी घोषणा की है कि वह 15 नवंबर से एक सप्ताह तक चलने वाले लाइव शॉपिंग इवेंट ‘यूट्यूब हॉलीडे स्ट्रीम एंड शॉप’ की मेजबानी करेगा.