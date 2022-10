YouTube चैनल्स की कोई कमी नहीं है. यह बहुत तेजी से बढ़ रहा है. जब से यूट्यूब ने इसे कमाई के स्रोत से जोड़ दिया है, इसपर चैनल बनाने वालों की संख्या भी कई गुना बढ़ गई है. अगर आप भी अपना चैनल बना रहे हैं और भीड़ से हटकर अपने चैनल का नाम रखना चाहते हैं तो हम आपकी इस काम में मदद करने के लिए तैयार हैं. यहां हम आपको कुछ ऐसे क्रिएटिव और अपीलिंग नाम का सुझाव दे रहे हैं, जिससे व्यूवर्स खींचे चले आएंगे.Also Read - कमाल का है YouTube का ये नया फीचर, यूजर्स को खूब आ रहा पसंद

कुछ कूल और कुछ हटके रखें YouTube चैनल का नाम

अगर आप यूट्यूब पर अपना चैनल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक अच्छे से नाम की जरूरत होगी, जो आपको भीड़ से अलग करे. साथ ही जो आकर्षक भी हो और लोगों को कूल लगे. नाम से ही उन्हें इस बात का अंदाजा लग जाए कि इस चैनल पर जो भी सामग्री है, वह काफी मजेदार और इंफोर्मेटिव है. ऐसे कुछ सुझाव यहां दिये गए हैं.

Trendy Trends

Anywhere

Gen Z Nation

Rambling Pen

Super

Makeupyours

Beachy Bird

It’s Personal

Brokers

Word On The Street

The Factor

Moore House

Top Dog

Efficient Way

Neat People

The Positive Peach

Funfun

VidPlex

Gap Ideas

Watch And Rewatch

Collection

Channel Calls

Urban King

Peak

Prism

Flax

Nostalgia

YouTube चैनल के यूनिक नाम

Myna

Neon

Topvideos

Gorillax

Devoted Dog

Night Watch

Digest

Argent

Sunrise

Philipdefranco

Passion

Sammich

Bloom

Kollectorsbond

Spoon Fed

The Cloth House

Dept

Funny नाम भी अच्छा लगता है

अगर आप कोमेडी या हंसी मजाक से संबंधित वीडियो डाल रहे हैं तो आपके लिए नीचे के नाम बिल्कुल पर्फेक्ट होंगे.

Funnytime

Humorlicious

Fun Times

Let’s Laugh

Comedy Me

My Comedy

Joker Land

Funny Pranks 101

Happy Times

Laughing Central

Happy Hub

Smile Please

Comedy Gags

Circusland

Humor Tone

Laughing Land

यूट्यूब चैनल बनाने के लिए रखें यूनिक नाम, जैसे कि …

Nerdgasm

What The Fox

1 Of A Kind

Barely Editing

Lit Central

Unfiltered and Uncut

Scream Stream

The G-Spot

The Imagination Station

We Are Stardust

Nerd Nation

Geekdom 101

ZeisWorld

Fantasy Factory

Unicorn Island

Nirvana

Cloud Nine

DIY YouTube चैनल के नाम

अगर आप DIY यूट्यूब चैनल चलाने की सोच रहे हैं तो यहां दिये गए नाम आपके काम आ सकते हैं.

DIY Agent

DIY Central

DIY League

DIY Dept

The DIY Team

Pencil & Paper

Let’s Craft It

Craft Nation

Best Out Of Waste

Let’s Create Awesomeness

Sustained Creator

Do It Like This

Present Repair

The Repairing Company

Let’s Do It

The Craftsman

The Crafting Company

गेमिंग YouTube चैनल के नाम

गेमिंग YouTube चैनलों की संख्या में वृद्धि के साथ, यह केवल शीर्ष-स्तरीय सामग्री बनाने से अधिक लेता है. एक आकर्षक नाम मदद कर सकता है.

GameX

Let’s Game

Maximus

Gaming Lord

Khiladi

Noob Gamer

Speed Logic

Intensifier

Gamerz Land

Head Popper

Gaming Freaks

Lord 8-bit

Shadow

Wolf Gaming

Leveling Up

Knock Out

Fashion की दुनिया के लिए YouTube चैनल का नाम

यदि आप फैशन और ब्यूटी से संबंधी टिप्स, ट्रिक्स और ट्यूटोरियल देना चाहते हैं तो ये नाम आपके लिए एकदम सही हो सकते हैं.

Glitter Pixie

Glam Goddess

A Touch of Class.

Under the Dryer

The Golden blush

Fashion Luxe

Baby Cheeks

Beauty And Beyond

Pretty In Pink

Charm Nourish

Fashland

Allure Spire

Charm Core

Allure Automate

Beautlux

Fashion Stallion

Spectacle Fashion

Tech चैनल के लिए कैसा नाम रखें

अगर आप टेक्नोलॉजी से संबंधित यूट्यूब चैनल बना रहे हैं तो नीचे दिये गए नाम में से कोई भी नाम आपके लिए अच्छा रहेगा.

Techy Space

My Tech World

Gadgets Freak

Edge of Technology

TechLink

Tech More

Gadget Spin

Gadgets 4 U

The Gizmo Hub

Gizmologist

The Tech Guru

Phone Battleship

Technocrats

Too Much Tech

Mytechcamp

खानपान से संबंधित चैनल के लिए नाम कुछ ऐसा हो

यूट्यूब पर खाने का वीडियो डालने वाले लोगों की भरमार है. ये खूब चलते भी हैं. अगर आपके चैनल का नाम आकर्षक हुआ तो लोगों को जोड़ना और व्यूज बढ़ाना थोड़ा आसान हो सकता है.

Foodie Life

My Food Journey

Crave Rides

Food Junky

Let’s Explore Food

Cook Shook

The Yummy Town

Fresh From Oven

Baking Diaries

Yummy Show

Fresh Fest

Confident Cooking

Catering Cooks

Cooking Company

Favorite Feast

Vlogging करने वालों के लिये ये नाम अच्छा रहेगा

चूंकि व्लॉगिंग चीजों के व्यक्तिगत पक्ष को दिखाने के बारे में अधिक है, कई लोग चैनल के नाम के रूप में अपने नाम का उपयोग करते हैं. लेकिन हम आपको सुझाव देंगे कि ऐसा करने की बजाय आप YouTube चैनल को व्लॉग करने के लिए एक आकर्षक नाम दें. यह फायदेमंद हो सकता है.

VloggerX

Me Vlogs

Formal Footage

Footage Pro

Video Diaries

Pixel Play

Video Adventures

Life Captured

Daily Entertainment

Young Vlogger

Ordinary Films

Half Tuber

Inner Sphere

On Point

The Latest Trend

ट्रैवल बेस्ड है YouTube चैनल तो रखें कुछ ऐसे नाम

अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पर ट्रिप्स या राइड्स से संबंधित चीजें दे रहे हैं तो आपके लिये यहां दिये गए नाम बेस्ट होंगे. इससे आपको ज्यादा से ज्यादा व्यूज मिल सकते हैं. आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना चैनल मशहूर कर सकते हैं.

Travel With Me

Solo Tripper

Bike Vibes

World Explorer

Exploring Nation

Somewhere Down The Road

Beyond Closed Doors

The Highway Resident

Road Riding Hood

Time To Travel

Backpack Buddies

Getaway Guest

Nature’s Escapade

Destined Nation

Roadways

The Path Taken

मनोरंजन वाले चैनल के लिये ये नाम बेहतरीन

Daily Entertainment

Entertainment Dose

Family Show

World Full of Drama

Dramatically Yours

Drama Den

Pleasure, Play, Pause

Celebrating Drama

Celebrating Entertainment

Everyday Laughs

Stream Along

Watch More

Video Vice

Stay Tuned

Captain Channel

एजुकेशनल चैनल चला रहे हैं तो रखें कुछ ऐसा नाम

Your Tutor

Let’s Learn

Learning Center

Learning Gains

Fun Learnings

Learning pathshala

Schooling Guide

Book My School

Book My Classes

Book My Lecture

Training Tantra

Learnings That Matters

Your Study Center

My Academia

अलग-अलग कैटगरीज के लिये यहां कुछ नाम दिये गए हैं, जो आपको हिट नहीं, सुपरहिट कर देगा.

YouTube पर चलाना चाहते हैं बिजनेस चैनल तो ये नाम बेस्ट

Business Mind

Business Gyan

Let’s Learn Business

Businesspedia

Business Sprint

Digital Grid

Market Cast

Entrepreneurship Info

Business Zen

Market Hub

Only Profits

Commerce Cast

Finance Guru

Company Watch

Finance Expert

Marketing के लिये ये नाम बेहतरीन

Marketing Mavericks

Marketing Jumbos

Marketing Hub

Media Zen

Marketing Geeks

Digitronics

Pulse Media

Evolved Marketing

Marketer’s Edge

Arrow Digital

Direct Agency

Brandixa

Marketing Plus

AdVertiso

Leap Co.

Lifestyle चैनल हो जाएगा हिट, रखें ये नाम

My Day

Around The Clock

Daily Vlog Mix

Lifestyle Manual

Super Sabine

To The Fullest

Carpe Diem

New Adventures

Mixed Magic

Mad Games

Life Captured

DayWithMe

Hello World

Zest Life

Deep Dive

संगीत प्रेमी रख सकते हैं अपने YouTube चैनल का कुछ ऐसा नाम

Play Beat

Piano Horizon

School Song

Lullaby Land

Music to my ears

Soothing Sounds

Golden Theme

Retro Hits

Every Minute

Viva Vida

Jimmy Joy

My Little World

My Day

Around The Clock

Lifestyle Manual

Super Sabine

YouTube चैनल का नाम रखना हो मोटिवेशनल

Inspiring Minds

Feeling Motivated

Endless Inspiration

Achievement From Hardwork

Inspire Before Expire

Daily Inspiration

Learn and Motivate

Motivated Person

Motivational Fever

Inspiring Tycoon

Life is Energy

Got Motive

Hyper Motivated

Energy Essence

Pursuit of Happiness

डांस के दीवाने रखें अपने YouTube चैनल का कुछ ऐसा नाम

Just Dance

Jam On The Beats

Poetry in Motion

Moves & Shapes

Groovy Studio

Move It!

Dance Is Life

Dance Masters

Shake Yourself

Dancefloor Gurus

Flashy Feet

Smooth Moves

Don’t Stop Dancing

Moving & Grooving

Music Movers

Step in Style

Smooth Street Steps

Fitness चैनल के लिये ये नाम सबसे अच्छे हैं

Get Fit

Crunch Fitness

Helix Gym

Cardio Center

Happy Pilates

FitFactory

The Swim Gym

TechFit

Muscle Monsters

Fabulous Fitness

Battering

Mammoth Fitness

Gymzilla

Premium Fitness

Smooth Groove