YouTube down: ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब आउटेज का सामना कर रहा है. सैकड़ों यूजर्स ने कहा कि उन्हें यूट्यूब यूज करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. यूजर्स ने वीडियो चलाने और पेज लोड करने सहित वेबसाइट की बुनियादी सेवाओं को चलाने में चुनौतियों का सामना करने की सूचना दी है. फिलहाल, यह स्पष्ट नहीं है कि यह मुद्दा कितना व्यापक है, लेकिन अधिकांश रिपोर्टें संयुक्त राज्य अमेरिका से आ रही हैं. इस मुद्दे को एक स्वतंत्र आउटेज मॉनिटर, डाउनडेक्टर द्वारा रिकॉर्ड किया गया था, जिसने आज सुबह से YouTube के लिए भारी स्पाइक्स को देखा. रिपोर्टों के आधार पर, ऐसा नहीं लगता कि इस मुद्दे को अभी तक सुलझाया गया है.

डाउनडेक्टर के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट ने भी इस घटना के बारे में ट्वीट करते हुए कहा कि यूजर रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि यूट्यूब को दोपहर 12:25 ईडीटी के बाद से समस्या हो रही है. पहला स्पाइक 8:07 AM IST पर देखा गया जो एक घंटे के भीतर गिर गया. जल्द ही, 9:22 AM IST पर, 432 रिपोर्ट्स के साथ एक बड़ा स्पाइक देखा गया, जिसमें बताया गया कि YouTube उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर रहा है.

YouTube down: यूजर्स को हो रही वीडियो देखने में परेशानी

यह एक आंशिक आउटेज प्रतीत होता है, जिसका अर्थ है कि वेबसाइट पूरी तरह से डाउन नहीं है, लेकिन कुछ सुविधाएं सभी के लिए काम नहीं कर रही हैं. यह छिटपुट भी लगता है क्योंकि हर कोई इस मुद्दे का सामना नहीं कर रहा है, यहां तक कि उस क्षेत्र में भी जहां रिपोर्ट आ रही है. डाउनडेक्टर ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि अधिकांश रिपोर्ट लॉस एंजिल्स, न्यूयॉर्क, डलास, वाशिंगटन , फीनिक्स और सैन फ्रांसिस्को जैसे अमेरिकी क्षेत्रों से आ रही हैं. क्या अन्य देश भी इस मुद्दे का सामना कर रहे हैं, यह देखा जाना बाकी है.

यूजर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस मुद्दे के बारे में पोस्ट करना भी शुरू कर दिया है. एक ट्विटर यूजर ने कहा कि भगवान का शुक्र है, मुझे लगा कि मेरा इंटरनेट बंद हो गया है. अभी भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि @YouTube जैसी बड़ी कंपनी को समस्या हो रही है. एक अन्य ने निराशा साझा की और कहा, वर्कआउट करते हुए संगीत सुनना चाहता था लेकिन वीडियो नहीं चलेंगे। क्या YouTube सभी के लिए बंद है?