YouTube ने प्लेटफॉर्म पर वीडियो अपलोड करने के तरीके में एक नया बदलाव किया है. ये बदलाव खासतौर से उन क्रिएटर्स के लिए किए गए हैं, जो रेगुलर बेसिस पर वीडियो शेयर करते हैं. YouTube ने एक नई सुविधा शुरू की है जो यूजर्स को दिखाएगी कि प्लेटफॉर्म पर वीडियो अपलोड होने में कितना वक्त लगता है. आप वीडियो क्वालिटी के तीनों लेवल्स एसडी, एचडी और 4के में इस प्रक्रिया की जानकारी पा सकते हैं.

YouTube ने ट्विटर पर पोस्ट किया कि आज से, आप समय का अनुमान देखेंगे कि विभिन्न वीडियो गुणवत्ता स्तरों (एसडी, एचडी, और 4के) पर आपके अपलोड को संसाधित करने में कितना समय लगेगा, ताकि आप पब्लिश को हिट करने का सही समय तय कर सकें!