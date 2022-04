YouTube Down: YouTube ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस कल यानि 12 अप्रैल को देर रात अचानक से डाउन हो गई. जिसकी वजह से यूजर्स इस वीडियो देखने व इस सर्विस का उपयोग नहीं कर पा रहे थे. YouTube ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए सर्विस में आ रही दिक्कत के बारे में जानकारी दी थी. इसके अलावा Downdetector.com पर भी YouTube सर्विस डाउन होने को लेकर कई मामले सामने आए.Also Read - पलक झपकते ही Facebook पर भी शेयर हो जाएगा आपका Whatsapp Status, यहां जानें स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस

YouTube ने अपने आधिका​रिक ट्विटर हैंडल के जरिए के देर रात एक पोस्ट शेयर कर YouTube सर्विस डाउन होने की जानकारी दी. साथ ही यह भी कहा कि हमारी टीम इस पर काम कर रही है और जल्द ही समस्या को हल किया जाएगा. बता दें कि YouTube वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस कल यानि 12 अप्रैल को देर रात डाउन हो गई थी. जिसके बाद यूजर्स को इसमें लॉगइन करने व वीडियो अपलोड करने में भी काफी दिक्कतें आ रही थी.

Getting reports from around the that some of you are having trouble with certain features across YouTube services (e.g. logging in, switching accounts & using the navigation bar) – we’re aware & working on a fix.

Sharing updates as we have them here → https://t.co/wOtEBLiWAC

— TeamYouTube (@TeamYouTube) April 12, 2022