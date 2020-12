GHMC Polls latest news: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में बृहद हैदराबाद नगर निगम के लिए आज मंगलवार सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है. मतदान सुबह सात बजे शुरू होकर और शाम 6 बजे तक चलेगा. इस चुनाव में 150 सीटों पर 1,122 प्रत्याशी मैदान में हैं. मतों की गिनती चार दिसंबर को होगी. Also Read - बीजेपी का बड़ा आरोप- दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 60 प्रतिशत कम की कोरोना टेस्टिंग, इसीलिए बढ़ रहे मामले

केंद्रीय गृह राज्‍य मंत्री जी किशन रेड्डी काचीगुड़ा के डीक्शा मॉडल स्कूल में एक कतार में खड़े हैं, जिसे पोलिंग बूथ के रूप में नामित किया गया है, क्योंकि वह #GHMCElections2020 के लिए अपना वोट डालने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं.

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक बृहद हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) के 150 वार्डों के चुनाव के लिए 74,44,260 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे. इस चुनाव में विधानसभा और संसदीय चुनाव की तरह प्रचार हुआ और कई राष्ट्रीय स्तर के नेता मैदान में उतरे.

– 150 वार्डों के लिए चुनाव आज हो रहा है

– 74,44,260 मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे

– चुनाव के लिए 48,000 चुनाव कर्मियों और 52,500 पुलिस कर्मियों की तैनात

Telangana: MoS (Home) G Kishan Reddy stands in a queue at Deeksha Model School in Kachiguda, designated as a polling booth, as he waits for his turn to cast his vote for #GHMCElections2020

तेलंगाना: आज होने वाले ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) के लिए मतदान. हैदराबाद में सेंट फैज़ हाई स्कूल के दृश्य, जिसे मतदान केंद्र के रूप में नामित किया गया है. AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इस बूथ पर अपना वोट डालेंगे.

Telangana: Voting for Greater Hyderabad Municipal Corporation (GHMC) to take place today. Visuals from St Faiz High School, in Hyderabad, that has been designated as a polling booth. AIMIM chief Asaduddin Owaisi will cast his vote at this booth. #GHMCElections2020

