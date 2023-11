Telangana Elections: ओवैसी का Rahul Gandhi पर वार, कहा- ये मोदी के वादे दोहराते हैं

Telangana Assembly Elections 2023: ऑल इंडिया मजलिस-ए-मुस्लिमीन प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पर निशाना साधा है. गुरुवार, 2 नवंबर को तेलंगाना में एक सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) जैसे वादे करने लगे हैं.

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ”कांग्रेस के एक लीडर आए राहुल गांधी, प्यारे ने आकर कह दिया कि केसीआर ने इतना पैसा लिया, हम आकर वापस कर देंगे, माने ये मोदी 2 हो गए. 2014 में मोदी बोले थे कि 15 लाख हर एक के अकाउंट में डालूंगा, वो 15 लाख की जगह 15 पैसे नहीं आए तो ये बोले के उनका डायलॉग मैं मार लेता हूं. तो ये बोले मैं आऊंगा, मैं निकाल लूंगा.”

#WATCH | Telangana: AIMIM MP Asaduddin Owaisi says, “…Their (Congress) leader Rahul Gandhi came here and said KCR took (people’s) money and will return the money. He has become Modi 2.O. In 2014, PM Modi had promised to deposit Rs 15 lakh into every citizen’s bank account but… pic.twitter.com/l37i4pYUNZ

— ANI (@ANI) November 2, 2023