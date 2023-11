Hindi Travel

10 Countries Where Indian Tourists Can Visit Without Visa For 30 To 180 Days

10 देश जहां 30 से लेकर 180 दिनों तक बिना VISA घूम सकते हैं INDIAN टूरिस्ट

भारतीय टूरिस्ट मकाऊ से लेकर थाइलैंड तक कई देशों में बिना वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं. टूरिस्ट मालदीव में भी बिना वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं. यहां भारतीय टूरिस्ट 90 दिनों तक बिना वीजा के घूम सकते हैं.

Countries where Indians can visit without Visa: कई देश ऐसे हैं जहां भारतीय टूरिस्ट 30 दिनों से लेकर 180 दिनों तक बिना वीजा के घूम सकते हैं. इन देशों में भारतीय टूरिस्टों के लिए एक सीमित समय सीमा तक बिना वीजा के घूमने का प्रावधान है. वैसे तो टूरिस्ट बिना वीजा के भारत के पड़ोसी देश नेपाल और भूटान की सैर भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहां आपको इनके अलावा और कौन-से देश हैं, जहां आप बिना पासपोर्ट और वीजा के सैर कर सकते हैं, ये बता रहे हैं.

मकाऊ से लेकर थाइलैंड तक इन देशों में कर सकते हैं बिना वीजा ट्रैवल

भारतीय टूरिस्ट मकाऊ से लेकर थाइलैंड तक कई देशों में बिना वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं. टूरिस्ट मालदीव में भी बिना वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं. यहां भारतीय टूरिस्ट 90 दिनों तक बिना वीजा के घूम सकते हैं. इसी तरह से बारबाडोस में भारतीय टूरिस्ट बिना वीजा के अधिकतम 90 दिनों तक सैर कर सकते हैं. भारतीय टूरिस्ट कुक आइलैंड भी बिना वीजा के अधिकतम 31 दिनों तक सफर कर सकते हैं. मकाऊ में भारतीय टूरिस्ट बिना वीजा के 30 दिनों तक सफर कर सकते हैं. इसी तरह थाइलैंड में भी भारतीय टूरिस्ट बिना वीजा के घूम सकते हैं.

कुछ देशों में 180 दिनों तक बिना वीजा सफर कर सकते हैं टूरिस्ट

मॉरीशस में भारतीय टूरिस्ट अधिकतम 90 दिनों तक बिना वीजा सफर कर सकते हैं. अल साल्वाडोर में भारतीय टूरिस्ट बिना वीजा के 90 दिनों तक और मोंटसेराट में 6 महीने यानी 180 दिनों तक भारतीय टूरिस्ट बिना वीजा के घूम सकते हैं. उत्तरी साइप्रेस में भारतीय टूरिस्ट बिना वीजा के तीन महीनों तक सैर कर सकते हैं. इन देशों के अलावा भी कई देश हैं, जहां भारतीय टूरिस्ट बिना पासपोर्ट और वीजा के बेफिक्र होकर एक निर्धारित समय सीमा तक सफर कर सकते हैं. इन देशों में फिलिस्तीन और कतर भी शामिल है. फिलिस्तीन में भारतीय टूरिस्ट 90 दिनों तक और कतर में 30 दिनों तक बिना वीजा के घूम सकते हैं.

