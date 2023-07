Hindi Travel

10 प्लेसिस जहां कैंपिंग के लिए जा सकते हैं TOURIST, विदेशों से भी आते हैं विजिटर्स

उत्तराखंड में कई कैंपिंग साइट हैं. यहां आप जिस हिल स्टेशन में चले जाओ वहीं कैंपिंग और बोन फायर का आनंद ले सकते हैं. हिल स्टेशनों पर टूरिस्ट नदी, तालाब, पहाड़ी और वादियों को देख सकते हैं और नेचर के बीच लंबी वॉक कर सकते हैं. साथ ही कैंपिंग का लुत्फ उठा सकते हैं. उत्तराखंड में टूरिस्ट चौपटा से लेकर कानाताल और ऋषिकेश में कैंपिंग का आनंद ले सकते हैं.

10 Best Camping Sites In India Where You Can Connect With Nature: कैंपिंग का अपना ही आनंद है. हर टूरिस्ट अपने जीवन में एक न एक बार कैंपिंग करना चाहता है. कैंपिंग का अनुभव बेहद रोचक होता है और इसमें एडवेंचर भी होता है. पहाड़ों के बीच टूरिस्ट एक टैंट के भीतर रात बिताते हैं और प्रकृति के बीच खुले आसमान के नीचे रहते हैं. कैंपिंग के साथ ही टूरिस्ट बोनफायर का भी लुत्फ उठाते हैं. वैसे भी घुमक्कड़ी में एडवेंचर न हो तो फिर ट्रैवलिंग का रोमांक ही खत्म हो जाता है. ये ही वजह है कि टूरिस्ट प्रकृति की गोद में बसे हुए पहाड़ों की तरफ कैंपिंग और एडवेंचर एक्टिविटी के लिए रुख करते हैं. उत्तराखंड और हिमाचल में टूरिस्टों के बेहतर अनुभव के लिए कई कैंपिंग साइट हैं. हालांकि इस वक्त हिमाचल में बारिश और बाढ़ के कारण स्थिति ठीक नहीं है, फिर भी यहां के कैंपिंग साइट के बारे में जानना जरूरी है. यहां नीचे हम आपको 10 जगहों के बारे में बता रहे हैं जहां आप घुमक्कड़ी के साथ ही कैंपिंग भी कर सकते हैं.

10 कैंपिंग डेस्टिनेशन

ऋषिकेश कानाताल जैसलमेर वायनाड कसौल मनाली लोनीवाला चौपटा मसूरी अंजुना बीच, गोवा

इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में भी कैंपिंग के लिए कई जगहें हैं. यहां के मशहूर हिल स्टेशनों में टूरिस्ट कैंपिंग कर सकते हैं. टूरिस्ट हिमाचल में कसौल और मनाली में कैंपिंग का आनंद ले सकते हैं. राजस्थान में टूरिस्ट जैसलमेर में कैंपिंग कर सकते हैं. कैंपिंग के लिए जैसलमेर बेस्ट है और यहां रेत के टीले, ऊंट की सवारी, राजस्थानी डांस और भोजन के भीच कैंपिंग की जा सकती है. इसी तरह से टूरिस्ट वायनाड, लोनीवाला और गोवा में कैंपिंग का आनंद ले सकते हैं.

मसूरी भी कैंपिंग के लिए टूरिस्टों के बीच काफी लोकप्रिय है. इस हिल स्टेशन को हिल स्टेशनों की रानी कहा जाता है. इसी तरह से गोवा के समुद्र तट पर कैंपिंग का मजा ही कुछ और है. अगर आप इस अनुभव को लेना चाहते हैं तो अंजुना बीच की सैर कर सकते हैं. यहां टूरिस्ट हिप्पी कल्चर को भी देख सकते हैं. चारों तरफ से समुद्र और उसके तट के किनारे कैंपिंग से बढ़िया कोई एडवेंचर एक्टिविटी नहीं है.

