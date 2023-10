Hindi Travel

15 Best Things To Do In Nainital Uttarakhand

Nainital में करें ये 15 चीजें, Uttarakhand ट्रिप बन जाएगी याददार

हिल स्टेशन टूरिस्टों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. हिल स्टेशनों पर टूरिस्टों को शांति और सुकून मिलता है. प्रकृति के बीच जाकर टूरिस्ट अपना सारा तनाव भूल जाते हैं.

10 Best Things To Do In Nainital: नैनीताल (Nainital Hill Station) हिल स्टेशन उत्तराखंड (Uttarakhand) में है. यह हिल स्टेशन दुनियाभर में पॉपुलर है. देश और विदेश से टूरिस्ट (Tourist) नैनीताल हिल स्टेशन की सैर पर आते हैं. झीलों और पहाड़ों से घिरा हुआ Nainital भारत का मिनी स्विट्जरलैंड (Mini Switzerland) कहलाता है. यहां की वादियां और शांत वातावरण सैलानियों को बेहद पसंद आता है. नैनीताल हिल स्टेशन की वादियां और वातावरण टूरिस्टों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. यह एक ऐसा हिल स्टेशन है जिसे एक बार देखने के बाद टूरिस्टों का बार-बार देखने का मन करता है. यहां हम आपको बता रहे हैं कि नैनीताल में आप 15 चीजें क्या कर सकते हैं?

Nainital में करें ये 10 चीजें

नैनी झील में बोटिंग करें. टिफिन टॉप से नैनीताल का व्यू देखें. तिब्बती मार्केट से खरीदारी करें. हनुमानगढ़ी में दर्शन करें. नैनीताल रोपवे का आनंद लें और वहां से व्यू देखें. माल रोड की सैर जरूर करें. नैना देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएं. पंगोट में बर्ड वॉचिंग करें. नैनीताल में स्थित राजभवन जरूर देखें. जिम कॉर्बेट पार्क भी हो आएं. इको गुफा जरूर देखें. नैनीताल चिड़ियाघर हो आएं. स्नो व्यू प्वॉइंट से हिमालय जरूर देखें. Gurney House देखें जहां शिकारी जिम कॉर्बेट रहते थे. नैना पीक से एक नजर नैनीताल पर जरूर डालें

तल्ली ताल से कितनी दूर है नैनी झील?

नैनीताल एक ऐसा हिल स्टेशन है जहां टूरिस्ट गर्मियों और सर्दियों दोनों ही मौसम में जाते हैं. सर्दियों में टूरिस्ट इस हिल स्टेशन की सैर बर्फबारी देखने के लिए करते हैं और गर्मियों में शहरों की गर्मी से बचने के लिए नैनीताल का टूर बनाते हैं. नैनीताल का मुख्य आकर्षण यहां का नैनी झील और माल रोड है. माल रोड पर आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ टहल सकते हैं और खरीदारी कर सकते हैं और तरह-तरह के व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं.

यहां दुकानें और रेस्टोरेंट हैं. माल रोड पर काफी चहल-पहल रहती है और टूरिस्टों की भीड़ जुटी रहती है. नैनी झील को आप घंटों निहार सकते हैं और झील के किनारे खड़े होकर पूरे नैनीताल का व्यू देख सकते हैं. टूरिस्ट बेहद कम शुल्क में नैनी झील में बोटिंग कर सकते हैं और वीडियो एवं रिल्स बना सकते हैं. तल्लीताल बस स्टैंड से नैनी झील की दूरी मात्र 1.5 किलीमीटर हैं. वैसे तो नैनीताल में टूरिस्टों के व्यू के लिए कई प्वॉइंट हैं जहां जाकर आप पूरे नैनीताल शहर को ऊंचाई से देख सकते हैं. लेकिन आपको टिफिन टॉप, तिब्बती मार्केट और पंगोट की सैर जरूर करनी चाहिए. पंगोट नैनीताल से सिर्फ 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर है और यहां रास्ते में आप बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं. यहां पक्षियों की कई प्रजातियां देखने को मिलती हैं.

