Countries You Must Avoid Travelling: कई देश ऐसे हैं जहां कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं. ऐसे में अगर आप इन देशों में ट्रैवलिंग की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसे कैंसल कर दें. इन देशों में कोविड-19 केस में बढ़ोतरी के कारण यात्रा प्रोटोकॉल में भी बदलाव किया गया है. दरअसल, यह गर्मियों का वक्त है और इस समय कई लोग देश-विदेश की यात्रा का प्लान बनाते हैं. पिछले कुछ वक्त से कई देशों ने अपने यहां यात्रा प्रतिबंधों को खत्म कर दिया है और टूरिस्टों के प्रवेश को और आसान कर दिया है. ऐसे में भी टूरिस्ट लगातार अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए उत्साहित हैं. हालांकि इस बीच कुछ देशों में कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं जिसके कारण आपको इन देशों में यात्रा करने से बचना चाहिए. आइए जानते हैं ऐसे देशों की सूची जहां आपको यात्रा करने से बचना चाहिए.Also Read - ब्रिटेन में कोरोना ने बढ़ाई टेंशन, संक्रमितों की संख्या 50 लाख के पार, नए वैरियंट को लेकर WHO ने जारी किया बयान

इजराइल

अगर आप इजरायल की यात्रा प्लान बना रहे हैं तो कैंसल कर दें क्योंकि यहां कोविड-19 के केस बढ़ रहे हैं. रिपोर्टों के अनुसार, यहां दैनिक आधार पर 14,000 से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं. Also Read - Musicathon 2022: जानिये हिमाचल प्रदेश में होने वाले म्यूजिकैथॉन फेस्टिवल के बारे में? इस बार आप बना सकते हैं यहां का टूर

यूनान

वैसे तो इस देश ने यात्रियों के लिए अपनी सीमाएं खोल दी हैं. लेकिन यहां भी कोरोना के मामले फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं. ऐसे में अगर आप इस देश की यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो अपनी ट्रिप को कैंसल कर दें. यहां जाने वाले सभी यात्रियों के लिए वैसे भी आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य है. इस देश देश में प्रतिदिन औसतन 20000 से अधिक नए संक्रमण सामने आ रहे हैं. Also Read - Weekend Trip: दिल्ली से महज 225 किमी की दूरी पर है यह हिल स्टेशन, 5 घंटे में यहां पहुंच सकते हैं आप

फ्रांस

फ्रांस में भी कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं. यहां प्रतिदिन औसतन 20,000 से अधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं. ऐसे में अगर आप इस देश की यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो अपनी ट्रिप कैंसल कर दें.

अमेरिका और इटली

यही हाल अमेरिका और इटली का है. यहां भी लगातार कोविड-19 संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं. अगर आप इन देशों की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं तो फिलहाल के लिए टाल दें.