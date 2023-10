Hindi Travel

5 Places Where You Will Forget Work Pressure And Stress Will Also Go Away

5 जगहें जहां जाकर भूल जाएंगे वर्क प्रेशर, तनाव भी हो जाएगा दूर

visit this place to to forget work pressure: कई बार हम काम करते-करते इतना ऊब जाते हैं कि कहीं घूमने की इच्छा होने लगती है. वर्क प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि हमें कुछ दिन अपने लिए चाहिए होते हैं. ऐसी स्थिति में हमें कुछ ऐसी जगहों की तलाश होती है जहां शांति और सुकून मिले साथ ही हमारा मूड भी रिफ्रेश हो सके. अगर आप भी ऐसी ही स्थिति से गुजर रहे हैं, तो फौरन हिल स्टेशनों की तरफ रुख कर लीजिए. प्रकृति के पास बिताए कुछ दिन आपके तनाव को कम कर देंगे और आपको ताजगी से भर देंगे. यहां हम आपको ऐसी ही कुछ जगहों के बारे में बता रहे हैं, जहां जाकर आप अपना वर्क प्रेशर भूल जाएंगे और आपका तनाव कम हो जाएगा.

प्रकृति हमें देती है ताजगी और क्रिएटिविटी

जब भी आपको ऐसा लगे कि आप काम करते-करते थक गए हैं और फ्रस्ट्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रकृति के करीब जाकर कुछ दिन बिताइए. दरअसल, प्रकृति हमें रिफ्रेश करती है, ताजगी देती है. प्रकृति के करीब जाने पर हम क्रिएटिव भी होते हैं. जैसे ही आप कुछ दिन प्रकृति के करीब बिताएंगे आप भीतर से ऊर्जावान महसूस करेंगे. साथ ही आपको महसूस होगा कि आप पहले से ज्यादा रचनात्मक हो गए हैं. नदी, पहाड़, जंगल और वादियां हमारे मन को खूब भाती हैं और जब हम इन जगहों को देखते हैं और यहां कुछ वक्त बिताते हैं तो अपने वर्क प्रेशर को भूल जाते हैं और हमारा मन नेचर में ही रमा रहता है, जिस कारण हमारा तनाव दूर हो जाता है.

वर्क प्रेशर को करना है छूमंतर तो घूमिए ये 5 जगहें

1-कानाताल

2-नौकुचियाताल

3-ऊटी

4-कल्पा

5-कलाप

अगर आप चाहते हैं कि आपका वर्क प्रेशर कम हो और आप रिफ्रेश हो जाए तो उत्तराखंड के कानाताल की सैर कर लीजिए. यह सीक्रेट हिल स्टेशन आपका दिल जीत लेगा. यहां आप कैंपिंग कर सकते हैं और ट्रैकिंग का आनंद ले सकते हैं. यह हिल स्टेशन समुद्र तल से 2,590 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है. इसी तरह से नौकुचियाताल हिल स्टेशन भी उत्तराखंड में है. यह हिल स्टेशन समुद्र तल 1220 मीटर की ऊंचाई पर है. आप रिफ्रेश होने के लिए नौकुचियाताल भी जा सकते हैं. इसी तरह उत्तराखंड में एक हिल स्टेशन है कलाप, जो समुद्र तल से 2286 मीटर की ऊंचाई पर बसा है. यह सुंदर गांव टोंस घाटी में स्थित है और इस पूरी घाटी को महाभारत की जन्मभूमि माना जाता है. रिफ्रेश होने के लिए आप ऊटी और हिमाचल प्रदेश स्थिक कल्पा हिल स्टेशन की भी सैर कर सकते हैं. यह बेहद सुंदर हिल स्टेशन है. आप यहां बर्फबारी देख सकते हैं और प्रकृति की सुंदरता का लुत्फ उठा सकते हैं. यह हिल स्टेशन किन्नौर जिले में 2960 मीटर की ऊंचाई पर बसा है. कल्पा की दूरी शिमला से करीब 230 किमी है. चारों तरफ हिमालय पहाड़ियों से घिरा हुआ यह हिल स्टेशन बेहद सुंदर है.

