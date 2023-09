IRCTC: 7 दिन का सिक्किम टूर पैकेज, 20 नवंबर से होगा शुरू, जानिए किराया

IRCTC टूरिस्टों के लिए सिक्किम टूर पैकेज लाया है. इस टूर पैकेज को देखो अपना देश के तहत पेश किया गया है. इस टूर पैकेज के जरिए टूरिस्ट सिक्किम की सैर कर सकते हैं. गौरतलब है कि IRCTC टूरिस्टों के लिए देश और विदेश के विभिन्न टूर पैकेज पेश करता रहता है. इन टूर पैकेजों के जरिए यात्री सस्ते में और सुविधा के साथ यात्रा करते हैं.आइए IRCTC के इस टूर पैकेज के बारे में विस्तार से जानते हैं.

IRCTC क यह टूर पैकेज 7 दिन और 8 रात का है. इस टूर पैकेज में टूरिस्ट ट्रेन के जरिए ट्रैवल करेंगे. टूरिस्ट 3AC में सफर करेंगे. इस टूर पैकेज का नाम NORTH SIKKIM DELIGHT है. टूरिस्ट टूर पैकेज में कंफर्म क्लास में यात्रा करेंगे. IRCTC के इस टूर पैकेज में गंगटोक, लाचेन, गुरुडोंग झील, लाचुंग और युमथांग घाटी डेस्टिनेशन कवर्ड होंगे.

Observe true Himalayan wonders on the North Sikkim Delight (EHR122) tour starting on 20th November 2023 from Sealdah.

Book now on https://t.co/2UuM3J7Plm

